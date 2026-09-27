بررسی ۵ پرونده واگذاری اراضی در کمیسیون ماده ۲۱ لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی شامگاه یکشنبه با اشاره به جایگاه کمیسیون ماده ۲۱ در تصمیمگیریهای مربوط به واگذاری اراضی، اظهار کرد: این کمیسیون بازوی اصلی سازمان در تصمیمگیریهای حساس مرتبط با واگذاری اراضی است.
وی افزود: وظیفه این کمیسیون ایجاد توازن میان نیازهای توسعهای طرحهای غیرکشاورزی و صیانت از ظرفیتهای کشاورزی استان است و تصمیمات در این حوزه باید با دقت و بر اساس الزامات قانونی اتخاذ شود.
واگذاری اراضی در چارچوب ضوابط قانونی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: کمیسیون ماده ۲۱ تنها یک نهاد تصمیمگیر برای واگذاری نیست، بلکه یک سازوکار نظارتی است که تضمین میکند تغییر کاربریها مطابق ضوابط فنی و قانونی و با رعایت سلسلهمراتب طرحهای جامع و تفصیلی انجام شود.
صیادی ادامه داد: هرگونه تصمیمگیری در این حوزه باید با نگاه بلندمدت و بر اساس اولویتهای راهبردی بخش کشاورزی استان انجام گیرد.
۵ پرونده واگذاری زیر ذرهبین کارشناسی
وی با اشاره به بررسی پنج پرونده واگذاری اراضی در این کمیسیون گفت: در بررسی این پروندهها، نگاه سازمان صرفاً اداری نیست، بلکه پروندهها با رویکرد کارشناسی و با در نظر گرفتن آثار زیستمحیطی و کشاورزی مورد بررسی قرار میگیرند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: هدف این است که در صورت اختصاص اراضی به بخشهای غیرکشاورزی، این اقدام در چارچوب قانونی، منطقی و بدون آسیب به پهنههای زیر کشت انجام شود.
تسهیل قانونی برای متقاضیان واجد شرایط
صیادی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی لرستان ضمن تسهیل فرآیندهای قانونی برای متقاضیان واجد شرایط، در زمینه نظارت بر اجرای ضوابط و برخورد با تخلفات مربوط به کاربری اراضی هیچگونه کوتاهی نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: روند بررسی و نظارت بر واگذاری اراضی با دقت ادامه خواهد یافت تا ضمن پاسخگویی به نیازهای توسعهای، از ظرفیتهای کشاورزی استان نیز صیانت شود.
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