متخلفان شکار پازن وحشی در شاهرود دستگیر شدند

علیاکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت شاهرود و همکاری عوامل انتظامی بخش بسطام و نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیطزیست شاهرود، تعدادی از متخلفان شکار و صید غیرمجاز که طی سالهای گذشته متواری و تحت تعقیب بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: در بازرسی از محل اختفای این متخلفان، اجزای لاشه یک رأس پازن وحشی و همچنین دو قبضه سلاح ساچمهزنی غیرمجاز کشف و ضبط شد.
رئیس اداره محیطزیست شاهرود یادآور شد: متخلفان پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
قربانلو با قدردانی از همکاری پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شاهرود، عوامل انتظامی بخش بسطام و نیروهای یگان حفاظت محیطزیست، اضافه کرد: تداوم اقدامات اطلاعاتی و نظارتی برای مقابله با شکار و صید غیرمجاز مورد تأکید است.
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