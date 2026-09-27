متخلفان شکار پازن وحشی در شاهرود دستگیر شدند

علی‌اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت شاهرود و همکاری عوامل انتظامی بخش بسطام و نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط‌زیست شاهرود، تعدادی از متخلفان شکار و صید غیرمجاز که طی سال‌های گذشته متواری و تحت تعقیب بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از محل اختفای این متخلفان، اجزای لاشه یک رأس پازن وحشی و همچنین دو قبضه سلاح ساچمه‌زنی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

رئیس اداره محیط‌زیست شاهرود یادآور شد: متخلفان پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

قربانلو با قدردانی از همکاری پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شاهرود، عوامل انتظامی بخش بسطام و نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست، اضافه کرد: تداوم اقدامات اطلاعاتی و نظارتی برای مقابله با شکار و صید غیرمجاز مورد تأکید است.