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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

یگانه: داروخانه هلال‌احمر کرمانشاه داروی ۷ بیماری خاص را عرضه می‌کند

یگانه: داروخانه هلال‌احمر کرمانشاه داروی ۷ بیماری خاص را عرضه می‌کند

کرمانشاه - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کرمانشاه از صدور مجوز توزیع داروهای هفت گروه بیماری خاص برای داروخانه هلال‌احمر استان خبر داد.

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور مجوز توزیع داروهای مورد استفاده بیماران هفت گروه بیماری خاص برای داروخانه هلال‌احمر استان خبر داد و اظهار کرد: این مجوز از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صادر شده و زمینه تکمیل ظرفیت خدمات دارویی این مجموعه را فراهم می‌کند.

وی افزود: داروخانه هلال‌احمر کرمانشاه با دریافت این مجوز، امکان عرضه داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی، ام‌اس، موکوپلی‌ساکاریدوز، پیوند اعضا، سیستیک فیبروزیس و نقص ایمنی اولیه را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط خواهد داشت.

یگانه با اشاره به روند صدور این مجوز تصریح کرد: تحقق این موضوع نتیجه همراهی و پیگیری مجموعه‌های مختلف بوده و می‌تواند ظرفیت خدمت‌رسانی داروخانه هلال‌احمر به بیماران خاص را تکمیل کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه ضمن قدردانی از مجموعه‌های همراه در این مسیر، خاطرنشان کرد: پیگیری‌های کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، افشار، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر، استاندار کرمانشاه، رئیس کل دادگستری استان، دادستان کرمانشاه، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و داروی استان، اصحاب رسانه، انجمن داروسازان و سایر مجموعه‌ها در تحقق این موضوع مؤثر بوده است.

وی ادامه داد: با صدور این مجوز، بیماران گروه‌های مشمول می‌توانند داروهای مورد نیاز خود را از طریق داروخانه هلال‌احمر دریافت کنند و این مجموعه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان تدارکات پزشکی و شبکه تأمین دارویی جمعیت، در کنار سایر مراکز عرضه دارو فعالیت خواهد داشت.

یگانه با تأکید بر اهمیت دسترسی به‌موقع و مطمئن بیماران خاص به دارو گفت: فعال شدن این ظرفیت می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را افزایش دهد و زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های تأمین دارویی هلال‌احمر و تقویت خدمات حمایتی جمعیت برای بیماران نیازمند را فراهم کند.

وی تأکید کرد: رویکرد هلال‌احمر در این حوزه ایجاد یک ظرفیت مکمل در کنار شبکه دارویی موجود استان است و تلاش می‌شود امکانات دارویی و حمایتی جمعیت بیش از گذشته در خدمت بیماران قرار گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به پیشینه راه‌اندازی داروخانه هلال‌احمر استان اظهار کرد: این داروخانه پس از نزدیک به ۲۸ سال پیگیری، جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ به صورت رسمی افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: این مجموعه پیش از آن به عنوان مرکز فوریت‌های دارویی فعالیت داشت و کرمانشاه تنها مرکز استان کشور بود که داروخانه هلال‌احمر نداشت؛ بنابراین راه‌اندازی آن ظرفیت تازه‌ای برای تأمین و عرضه داروهای مورد نیاز مردم و استفاده از شبکه تأمین دارویی جمعیت هلال‌احمر ایجاد کرد.

یگانه در پایان گفت: صدور مجوز توزیع داروهای بیماران خاص، گام دیگری برای تکمیل خدمات دارویی داروخانه هلال‌احمر کرمانشاه و توسعه ظرفیت‌های این مجموعه در خدمت‌رسانی به بیماران استان است.

کد مطلب 6960752

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