افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور مجوز توزیع داروهای مورد استفاده بیماران هفت گروه بیماری خاص برای داروخانه هلالاحمر استان خبر داد و اظهار کرد: این مجوز از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صادر شده و زمینه تکمیل ظرفیت خدمات دارویی این مجموعه را فراهم میکند.
وی افزود: داروخانه هلالاحمر کرمانشاه با دریافت این مجوز، امکان عرضه داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی، اماس، موکوپلیساکاریدوز، پیوند اعضا، سیستیک فیبروزیس و نقص ایمنی اولیه را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط خواهد داشت.
یگانه با اشاره به روند صدور این مجوز تصریح کرد: تحقق این موضوع نتیجه همراهی و پیگیری مجموعههای مختلف بوده و میتواند ظرفیت خدمترسانی داروخانه هلالاحمر به بیماران خاص را تکمیل کند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه ضمن قدردانی از مجموعههای همراه در این مسیر، خاطرنشان کرد: پیگیریهای کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، افشار، دبیرکل جمعیت هلالاحمر، استاندار کرمانشاه، رئیس کل دادگستری استان، دادستان کرمانشاه، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و داروی استان، اصحاب رسانه، انجمن داروسازان و سایر مجموعهها در تحقق این موضوع مؤثر بوده است.
وی ادامه داد: با صدور این مجوز، بیماران گروههای مشمول میتوانند داروهای مورد نیاز خود را از طریق داروخانه هلالاحمر دریافت کنند و این مجموعه نیز با بهرهگیری از ظرفیت سازمان تدارکات پزشکی و شبکه تأمین دارویی جمعیت، در کنار سایر مراکز عرضه دارو فعالیت خواهد داشت.
یگانه با تأکید بر اهمیت دسترسی بهموقع و مطمئن بیماران خاص به دارو گفت: فعال شدن این ظرفیت میتواند دسترسی بیماران به دارو را افزایش دهد و زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای تأمین دارویی هلالاحمر و تقویت خدمات حمایتی جمعیت برای بیماران نیازمند را فراهم کند.
وی تأکید کرد: رویکرد هلالاحمر در این حوزه ایجاد یک ظرفیت مکمل در کنار شبکه دارویی موجود استان است و تلاش میشود امکانات دارویی و حمایتی جمعیت بیش از گذشته در خدمت بیماران قرار گیرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با اشاره به پیشینه راهاندازی داروخانه هلالاحمر استان اظهار کرد: این داروخانه پس از نزدیک به ۲۸ سال پیگیری، جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ به صورت رسمی افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.
وی افزود: این مجموعه پیش از آن به عنوان مرکز فوریتهای دارویی فعالیت داشت و کرمانشاه تنها مرکز استان کشور بود که داروخانه هلالاحمر نداشت؛ بنابراین راهاندازی آن ظرفیت تازهای برای تأمین و عرضه داروهای مورد نیاز مردم و استفاده از شبکه تأمین دارویی جمعیت هلالاحمر ایجاد کرد.
یگانه در پایان گفت: صدور مجوز توزیع داروهای بیماران خاص، گام دیگری برای تکمیل خدمات دارویی داروخانه هلالاحمر کرمانشاه و توسعه ظرفیتهای این مجموعه در خدمترسانی به بیماران استان است.
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