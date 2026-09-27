به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در نشست هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی برای حضور روستاییان و عشایر استان اردبیل در نمایشگاه عرضه محصولات روستاییان و عشایر در نمایشگاه بین‌المللی تهران اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای مرتبط با روستا در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

وی افزود: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی محصولات و توانمندی‌های روستاییان و عشایر، توسعه بازار، ایجاد ارتباطات تجاری و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی روستاهای استان است.

گفتنی است در این نشست دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌های خود را برای حمایت از حضور روستاییان و عشایر استان و عرضه محصولات تولیدی در حوزه‌هایی از جمله صنایع‌دستی، محصولات دانش‌بنیان و ظرفیت‌های بوم‌گردی ارائه کردند.