به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در نشست هماندیشی و برنامهریزی برای حضور روستاییان و عشایر استان اردبیل در نمایشگاه عرضه محصولات روستاییان و عشایر در نمایشگاه بینالمللی تهران اظهار کرد: شرکتهای دانشبنیان، تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارهای مرتبط با روستا در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
وی افزود: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی محصولات و توانمندیهای روستاییان و عشایر، توسعه بازار، ایجاد ارتباطات تجاری و معرفی ظرفیتهای اقتصادی روستاهای استان است.
گفتنی است در این نشست دستگاههای اجرایی مرتبط، برنامههای خود را برای حمایت از حضور روستاییان و عشایر استان و عرضه محصولات تولیدی در حوزههایی از جمله صنایعدستی، محصولات دانشبنیان و ظرفیتهای بومگردی ارائه کردند.
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