رضا جمشیدی سه‌ساری در حاشیه نشست بررسی روند واگذاری اراضی روستایی شهرستان تالش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با مساعدت و حمایت استاندار گیلان و پیگیری یاسر اسلام‌دوست کاربندی، نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، روند واگذاری اراضی ۱۴۵ روستای واقع در پنج بخش شهرستان که دارای طرح هادی بوده و مشمول اجرای ماده ۴ هستند، تعیین تکلیف شد.

وی با اشاره به بلاتکلیفی چندین‌ساله این اراضی افزود: تعیین تکلیف اراضی روستایی می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های مردم روستاهای شهرستان را برطرف کرده و زمینه لازم برای ساماندهی و توسعه روستاها را فراهم کند.

فرماندار تالش با بیان اینکه تعیین تکلیف این اراضی، مسیر واگذاری قانونی آنها را هموار می‌کند، گفت: تثبیت محدوده روستاها و مشخص شدن وضعیت اراضی، از الزامات مهم در روند توسعه و ساماندهی مناطق روستایی به شمار می‌رود.

جمشیدی سه‌ساری همچنین تأکید کرد: اجرای این فرآیند علاوه بر پاسخگویی به مطالبات روستاییان، می‌تواند به حفظ و صیانت از منابع طبیعی نیز کمک کرده و از بروز مشکلات و ابهامات در زمینه اراضی روستایی جلوگیری کند.

در این نشست، یاسر اسلام‌دوست کاربندی نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، حامد دائمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان و کامیار مرزبانی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان نیز حضور داشتند.

تعیین تکلیف اراضی ۱۴۵ روستای دارای طرح هادی تالش، گامی در جهت ساماندهی وضعیت اراضی روستایی، تسهیل روند واگذاری قانونی و فراهم کردن زمینه توسعه و تثبیت محدوده روستاهای این شهرستان عنوان شده است.