رقابت ایران در ۸ رشته فناورانه در مسابقات جهانی مهارت شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی با اشاره به برگزاری چهلوهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت در شانگهای گفت: در اقتصاد امروز، بهویژه با گسترش فناوریهای دیجیتال، مزیت رقابتی کشورها بیش از گذشته به توانمندی و مهارت نیروی انسانی وابسته است. از این منظر، مهارتآموزی باید از یک مسیر آموزشی صرف فراتر رود و به ایجاد ارزش اقتصادی، توسعه فناوری و پاسخگویی به نیازهای بازار کار منجر شود.
او با اشاره به تغییر مفهوم سرمایه ملی در اقتصاد جدید اظهار کرد: در پارادایم اقتصادی جدید، منابع طبیعی و داراییهای فیزیکی تنها معیار سنجش ظرفیت کشورها نیستند و مهارت نیروی انسانی به یکی از مؤلفههای اصلی سرمایه و مزیت رقابتی کشورها تبدیل شده است.
بهرامی بر ضرورت بازنگری در الگوهای آموزشی نیز تأکید کرد و گفت: تغییر مسیر از نظام سنتی و مدرکمحور به نظامی مبتنی بر مهارتهای کاربردی، میتواند زمینه حضور مؤثرتر جوانان در اقتصاد دیجیتال و صنایع فناورانه را فراهم کند.
حضور ایران با ۲۲ نخبه مهارتی در شانگهای
بهرامی با اشاره به حضور کاروان ملی مهارت ایران در مسابقات جهانی مهارت شانگهای گفت: ایران در این دوره با ۲۲ نفر از نخبگان برگزیده مهارتی در ۲۰ رشته تخصصی حضور دارد و بخشی از این تیم نیز در رشتههای مرتبط با فناوریهای نوین به رقابت میپردازند.
او ادامه داد: ۱۰ نفر از اعضای کاروان ایران در هشت رشته مرتبط با فناوریهای نوین شامل رباتیک، رایانش ابری، امنیت سایبری، مدیریت سیستمهای تحت شبکه، توسعه نرمافزارهای موبایل، توسعه نرمافزار، طراحی گرافیک و فناوریهای وب رقابت میکنند.
وی تأکید کرد: حضور این تعداد از نمایندگان ایران در رشتههای فناورانه نشان میدهد که مهارتهای مورد نیاز اقتصاد آینده دیگر محدود به مهارتهای فنی سنتی نیست و حوزههایی مانند امنیت سایبری، رایانش ابری، توسعه نرمافزار و رباتیک به بخش مهمی از نیازهای بازار کار تبدیل شدهاند.
پیوند مهارتهای نوین با اقتصاد دانشبنیان
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی گفت: رسالت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در این حوزه، پیوند دادن مهارتهای نوین با زنجیره اقتصاد دانشبنیان است؛ به این معنا که مهارتآموزی نباید در یک رقابت، گواهینامه یا مدرک متوقف شود، بلکه باید بتواند به خلق ارزش اقتصادی، شکلگیری کسبوکارهای فناورانه و توسعه بازار منجر شود.
وی افزود: مهارتهایی مانند رباتیک، هوش مصنوعی، رایانش ابری و امنیت سایبری زمانی میتوانند اثر اقتصادی خود را نشان دهند که به بازار کار و نیاز واقعی صنعت متصل شوند. بنابراین باید میان نهادهای آموزشی، مراکز مهارتآموزی، شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی ارتباط مؤثرتری شکل بگیرد.
بهرامی اظهار کرد: یکی از اهداف این رویکرد، تبدیل نخبگی مهارتی به ثروت و فراهم کردن زمینه برای ورود جوانان ماهر به عرصه تولید فناوری است. جوانی که مهارت فناورانه کسب میکند، نباید صرفاً به عنوان نیروی کار دیده شود؛ بلکه میتواند در صورت فراهم بودن زیرساختهای لازم، به ایجاد کسبوکار و تولید محصول یا خدمت فناورانه نیز ورود کند.
عبور از مدرکگرایی به سمت مهارتآموزی
عبدالحسن بهرامی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد آموزشی گفت: باید از نظامی که موفقیت افراد را عمدتاً با مدرک تحصیلی میسنجد، به سمت نظامی حرکت کنیم که توانایی حل مسئله، کار با فناوری و اجرای عملی مهارتها را نیز مورد توجه قرار دهد.
این مقام مسئول ادامه داد: هدف این است که دانشآموزان و دانشجویان صرفاً مصرفکننده فناوری نباشند، بلکه بتوانند به سازندگان فناوری آینده کشور تبدیل شوند. تحقق این هدف نیازمند آن است که مهارتهای کاربردی از مراحل مختلف آموزش وارد مسیر رشد و یادگیری جوانان شود.
وی گفت: همکاری میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، بنیاد ملی نخبگان و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور میتواند در ایجاد این پیوند نقش داشته باشد و مسیر انتقال مهارتهای جدید از محیط آموزش به بازار کار و اقتصاد دانشبنیان را هموار کند.
شانگهای؛ رقابت در ۶۴ رشته مهارتیچهلوهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت از ۲۲ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در شانگهای چین برگزار میشود.
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