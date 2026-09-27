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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

خانواده شاهرودی پس از اختلاف ملکی صاحب خانه شد

خانواده شاهرودی پس از اختلاف ملکی صاحب خانه شد

شاهرود- ورود دادستان شاهرود به وضعیت خانواده‌ای که پس از یک معامله ملکی و بروز اختلاف بر سر مالکیت، سرپناه خود را از دست داده بودند، به اسکان خانواده در واحد مسکونی منجر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال امیری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری شاهرود، افزود: پس از اطلاع از وضعیت این خانواده که در پارک آبشار شاهرود اسکان یافته بودند، با حضور در محل، از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفتیم و دستور پیگیری فوری موضوع صادر شد .

وی ادامه داد: اختلاف ایجاد شده پس از یک معامله ملکی، خانواده را با مشکلات جدی مواجه کرده و در نهایت آنان سرپناه خود را از دست داده بودند.

دادستان شاهرود توضیح داد: پس از گفتگو با اعضای خانواده، دستور داده شد تا موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود و برای رسیدگی به شکایت و احقاق حقوق آنان نیز وکیل معاضدتی در اختیار خانواده قرار گرفت.

امیری یادآور شد: همچنین با توجه به وضعیت جسمانی مادر خانواده، با پیگیری دادستان و هماهنگی دستگاه‌های مربوط، وی برای انجام معاینات و ادامه روند درمان به بیمارستان بهار شاهرود منتقل شد.

دادستان شاهرود اظهار کرد: در ادامه پیگیری‌ها و با ورود خیرین، یک واحد مسکونی برای این خانواده اجاره و ودیعه و اجاره‌بهای یک سال آن به صورت یکجا پرداخت شد تا اعضای خانواده از شرایط نامناسب قبلی خارج شده و در محیطی امن اسکان یابند.

امیری همچنین با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده، بر ضرورت رعایت الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد و خاطر نشان کرد: شهروندان باید معاملات ملکی خود را در چارچوب قانون و از مسیرهای رسمی انجام دهند تا از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.

وی افزود: ثبت رسمی معاملات می‌تواند از بروز اختلافات مالکیتی و مواردی مانند فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری کند و شهروندان باید نسبت به تبعات انجام معاملات خارج از چارچوب‌های قانونی توجه داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب شاهرود خاطرنشان کرد: در صورت احراز تخلف از سوی بنگاه معاملات ملکی یا هر شخص دیگری، موضوع مطابق قانون بررسی و با متخلفان برخورد خواهد شد.

امیری از تشکیل پرونده قضایی برای این خانواده در دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود خبر داد و افزود: رسیدگی به شکایت آنان در دستور کار قرار دارد و پس از بررسی ابعاد موضوع، در صورت احراز وقوع جرم، با مرتکب یا مرتکبان مطابق قانون برخورد می‌شود.

دادستان شاهرود در پایان از همکاری شهرداری، اورژانس، بیمارستان بهار و خیرین در رسیدگی به وضعیت این خانواده قدردانی کرد و تصریح کرد: همراهی دستگاه‌های اجرایی و مردم در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان بخشی از مشکلات خانواده‌های گرفتار را برطرف کند.

کد مطلب 6960027

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