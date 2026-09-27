خانواده شاهرودی پس از اختلاف ملکی صاحب خانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال امیری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری شاهرود، افزود: پس از اطلاع از وضعیت این خانواده که در پارک آبشار شاهرود اسکان یافته بودند، با حضور در محل، از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفتیم و دستور پیگیری فوری موضوع صادر شد .
وی ادامه داد: اختلاف ایجاد شده پس از یک معامله ملکی، خانواده را با مشکلات جدی مواجه کرده و در نهایت آنان سرپناه خود را از دست داده بودند.
دادستان شاهرود توضیح داد: پس از گفتگو با اعضای خانواده، دستور داده شد تا موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود و برای رسیدگی به شکایت و احقاق حقوق آنان نیز وکیل معاضدتی در اختیار خانواده قرار گرفت.
امیری یادآور شد: همچنین با توجه به وضعیت جسمانی مادر خانواده، با پیگیری دادستان و هماهنگی دستگاههای مربوط، وی برای انجام معاینات و ادامه روند درمان به بیمارستان بهار شاهرود منتقل شد.
دادستان شاهرود اظهار کرد: در ادامه پیگیریها و با ورود خیرین، یک واحد مسکونی برای این خانواده اجاره و ودیعه و اجارهبهای یک سال آن به صورت یکجا پرداخت شد تا اعضای خانواده از شرایط نامناسب قبلی خارج شده و در محیطی امن اسکان یابند.
امیری همچنین با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده، بر ضرورت رعایت الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد و خاطر نشان کرد: شهروندان باید معاملات ملکی خود را در چارچوب قانون و از مسیرهای رسمی انجام دهند تا از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.
وی افزود: ثبت رسمی معاملات میتواند از بروز اختلافات مالکیتی و مواردی مانند فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری کند و شهروندان باید نسبت به تبعات انجام معاملات خارج از چارچوبهای قانونی توجه داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شاهرود خاطرنشان کرد: در صورت احراز تخلف از سوی بنگاه معاملات ملکی یا هر شخص دیگری، موضوع مطابق قانون بررسی و با متخلفان برخورد خواهد شد.
امیری از تشکیل پرونده قضایی برای این خانواده در دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود خبر داد و افزود: رسیدگی به شکایت آنان در دستور کار قرار دارد و پس از بررسی ابعاد موضوع، در صورت احراز وقوع جرم، با مرتکب یا مرتکبان مطابق قانون برخورد میشود.
دادستان شاهرود در پایان از همکاری شهرداری، اورژانس، بیمارستان بهار و خیرین در رسیدگی به وضعیت این خانواده قدردانی کرد و تصریح کرد: همراهی دستگاههای اجرایی و مردم در مواجهه با آسیبهای اجتماعی میتواند در کوتاهترین زمان بخشی از مشکلات خانوادههای گرفتار را برطرف کند.
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