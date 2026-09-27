پیشرفت ۹۷ درصدی آماده سازی سایت نهضت ملی مسکن آرمانشهر زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل مهدیار اظهار کرد: این سایت در زمینی به مساحت ۳۶ هکتار اجرا میشود و با هدف تامین زیرساختهای مورد نیاز سه هزار و ۴۶۵ واحد نهضت ملی مسکن در این منطقه در حال آمادهسازی است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: تاکنون حدود ۳۵ میلیارد تومان برای اجرای عملیات آمادهسازی این سایت هزینه شده که بخش قابل توجهی از این اعتبار صرف اجرای عملیات عمرانی، زیرسازی و فراهمکردن بسترهای لازم برای احداث واحدهای مسکونی شده است.
وی ادامه داد: عملیات آمادهسازی سایت شامل اقدامات مختلف عمرانی و ایجاد بستر مناسب برای اجرای شبکههای زیرساختی است و روند اجرای این اقدامات با جدیت دنبال میشود.
وی گفت: توسعه زیرساختهای مورد نیاز طرحهای مسکن در سیستان و بلوچستان از برنامههای مهم اداره کل راه و شهرسازی است و تلاش میشود همزمان با اجرای عملیات ساخت واحدها، زیرساختهای لازم نیز در سایتهای مسکن فراهم شود.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن علاوه بر تامین نیاز مسکن خانوارها، زمینه توسعه کالبدی و خدماتی مناطق مختلف استان را فراهم میکند و تکمیل بهموقع زیرساختها نقش مهمی در تسریع روند اجرای این طرحها دارد.
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