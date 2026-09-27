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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

مجروحیت خبرنگار مهر در عملیات انهدام تیم تروریستی در سراوان

مجروحیت خبرنگار مهر در عملیات انهدام تیم تروریستی در سراوان

سراوان- در جریان عملیات انهدام یک تیم تروریستی در جهادآباد سراوان، خبرنگار مهر که همراه فرمانده قرارگاه شهید سجاد در محل درگیری حضور داشت، با اصابت سه گلوله مجروح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان عملیات روز پنجشنبه رزمندگان اسلام برای انهدام یک تیم تروریستی در منطقه جهادآباد شهرستان سراوان، شهید حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد، به شهادت رسید و خبرنگار مهر که برای پوشش رشادت‌های رزمندگان و حافظان امنیت همراه وی در محل حضور داشت، مجروح شد.

در جریان شدت گرفتن درگیری، خبرنگار مهر مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به مرکز درمانی، چند عمل جراحی انجام داد و اکنون تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد.

مجروحیت خبرنگار مهر در عملیات انهدام تیم تروریستی در سراوان

در این عملیات همچنین احمد هراتی زراعتی، از رزمندگان حاضر در میدان، به شهادت رسید.

رزمندگان اسلام در این عملیات موفق شدند پنج تروریست را به هلاکت برسانند و مقداری سلاح و مهمات جنگی را نیز کشف کنند.

کد مطلب 6959990

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