مجروحیت خبرنگار مهر در عملیات انهدام تیم تروریستی در سراوان

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان عملیات روز پنجشنبه رزمندگان اسلام برای انهدام یک تیم تروریستی در منطقه جهادآباد شهرستان سراوان، شهید حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد، به شهادت رسید و خبرنگار مهر که برای پوشش رشادت‌های رزمندگان و حافظان امنیت همراه وی در محل حضور داشت، مجروح شد.

در جریان شدت گرفتن درگیری، خبرنگار مهر مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به مرکز درمانی، چند عمل جراحی انجام داد و اکنون تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد.

در این عملیات همچنین احمد هراتی زراعتی، از رزمندگان حاضر در میدان، به شهادت رسید.

رزمندگان اسلام در این عملیات موفق شدند پنج تروریست را به هلاکت برسانند و مقداری سلاح و مهمات جنگی را نیز کشف کنند.