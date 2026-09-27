۱۷ لایحه در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد 

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز(یکشنبه ۵ مهر ماه)، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

۱- لایحه اصلاح قانون امور حزبی

۲- لایحه الحاق تبصره ۶ به ماده یک قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵

۳- لایحه سند الحاقی (پروتکل اصلاحی) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در خصوص قرارداد اقامت بین دولت ایران و کنفدراسیون سوئیس

۴- لایحه موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان

۵- لایحه تصویب متن تجدیدنظر شده معاهده (کنوانسیون) گمرکی حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها تحت پوشش دفترچه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی

۶- لایحه موافقت‌نامه تجاری تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

۷- لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی

۸- لایحه معاهده انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال برزیل

۹- لایحه اصلاح قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌ شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است.

۱۰- لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

۱۱- لایحه اصلاح مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و نسخ قانون تسری مواد یاد شده به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۹۴

۱۲- لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو

۱۳- لایحه آیین دادرسی تجاری

۱۴- لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی

۱۵- لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور

۱۶- لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد

۱۷- لایحه ثبت اشخاص حقوقی