۱۷ لایحه در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد 

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز(یکشنبه ۵ مهر ماه)، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
۱- لایحه اصلاح قانون امور حزبی
۲- لایحه الحاق تبصره ۶ به ماده یک قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵
۳- لایحه سند الحاقی (پروتکل اصلاحی) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس در خصوص قرارداد اقامت بین دولت ایران و کنفدراسیون سوئیس
۴- لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان
۵- لایحه تصویب متن تجدیدنظر شده معاهده (کنوانسیون) گمرکی حملونقل بینالمللی کالاها تحت پوشش دفترچههای حملونقل جادهای بینالمللی
۶- لایحه موافقتنامه تجاری تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان
۷- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی
۸- لایحه معاهده انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال برزیل
۹- لایحه اصلاح قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است.
۱۰- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان
۱۱- لایحه اصلاح مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و نسخ قانون تسری مواد یاد شده به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۹۴
۱۲- لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو
۱۳- لایحه آیین دادرسی تجاری
۱۴- لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی
۱۵- لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور
۱۶- لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد
۱۷- لایحه ثبت اشخاص حقوقی
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