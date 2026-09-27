خبرگزاری مهر _ گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی: هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۴۰۵، به پایان رسید. رئیسجمهور پس از سخنرانی تاریخی، به کشور بازگشت و مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت.
در واقع مجمع عمومی سازمان ملل نشستی سالانه که در پایان شهریور و اوایل مهر برگزار میشود و اکثر مقامات عالی رتبه ۱۹۵، عضو سازمان ملل به اقصی نقاط جهان به منهتن نیویورک میآیند تا آخرین مواضع خود را در خصوص رویدادهای مختلف جهانی به سمع و نظر جهانیان برسانند.
فرصتی کم نظیر که باعث میشود سیاستمداران به صورت فشرده یکدیگر ملاقات کنند، با رسانههای مختلف گفتگو کرده و با ایراد سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل چشم اندازی شفاف و قابل اندازه گیری از سیاست های کشور خود به سمع و نظر جهانیان تحلیلگران و کارشناسان ارائه کنند و به برآوردی مناسب از جهان در یک سال آینده دست یابند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در سومین سال ریاست جمهوری خود در دولت چهاردهم در سومین سفر به مجمع عمومی سازمان ملل در شرایطی که کشورمان در شرایط جنگی با ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد و در وضعیتی است که تهدیدهایی مبنی بر وجود خطر جانی برای رئیس جمهوری اسلامی ایران وجود داشت، تصمیم گرفت تا فرصت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را برای بیان مظلومیت و ایستادگی ملت ایران از دست ندهد.
فرصتی که اتفاقاً منجر به یکی از به یادماندانیترین و پردستاوردترین سفرهای جمهوری کشورمان به سازمان ملل شد.
سخنرانی با قدرت و خلاقانه مسعود پزشکیان روایت سازی جراح قلبی بود که به جراحی نظام ناعادلانه و ظالمانه جهان میپرداخت.
زبان بدنی مقتدرانه همراه با بیانی بداهه که از نقاط قوت پزشکیان است در کنار متنی تنظیم شده که با جملات کلیدی، همچو پتک بر پیکره روایتهای دروغین امریکا و اسرائیل فرود آمد.
آثار و دستاوردهای این سخنرانی تا مدتها در رسانههای جهان باقی خواهد ماند و حتی مردم قدرشناس کشورمان شب گذشته با حضور در فرودگاه بینالمللی مهرآباد، برای قدردانی از رئیس جمهور تجمع کردند و این خود نشان دهنده موفقیت سفر رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل بود.
در کنار حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی و سخنرانی وی انجام سه گفتگوی تفصیلی با سانههای مهم جهان و منطقه و نیز انجام دیدار و گفتگو و مقامات کشورهای مختلف که اتفاقاً در حین سفر به نیویورک با فرودی موقت در فرودگاه الجزیره الجزایر آغاز شد.
می توان گفت دیدارها و گفتگوهای رئیس جمهور با سران برخی از کشورهای مهم جهان و منطقه در منهتن نیویورک سازمان ملل، در واقع پیروزی دیپلماسی مظلومیت و اقتدار ایرانیان بود. دیدارهایی که میتواند خونی تازه بر رگهای دیپلماسی کشورمان تزریق کند، برای مدتی در اختیار گرفتن ابتکار عمل پروپاگاندای مسموم امریکای صهیونیستی را در حالتی تدافعی و انزوا قرار دهد و این مهم با روایتسازی ماندگار و تاریخی پزشکیان، انجام شد.
پزشکیان: با قدرت از مواضع ایران در مجامع بینالمللی دفاع خواهیم کرد
رئیس جمهور حدود ۸.۱۹ صبح روز سهشنبه سی و یکم شهریور ۱۴۰۵ فرودگاه مهرآباد تهران را برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد.
مسعود پزشکیان پیش از عزیمت به نیویورک با اشاره به شرایط و دشواریهایی که ملت ایران در طی مسیر اخیر تحمل کردهاند، تصریح کرد: ملت ایران با سربلندی از این شرایط عبور کرده است و این موضوع مایه افتخار است. با قدرت از مواضع خود در مجامع بینالمللی دفاع خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم پیام واقعی ملت ایران را به جهانیان منتقل کنیم.
توقفی کوتاه در الجزایر؛ استقبال وزیر کشور الجزایر از رئیسجمهور پزشکیان
وزیر کشور الجزایر از رئیسجمهور پزشکیان، در توقفی کوتاه در فرودگاه الجزیره و در مسیر سفر به نیویورک استقبال کرد.
زبان قلدری را نمیپذیریم؛ بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
مسعود پزشکان رئیس جمهور در سخنرانی خود هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آمریکا، اظهار کرد : اعتماد با حرف نمیشود، بلکه نیازمند پرهیز از معیارهای دوگانه است. بمب اتم و دیگر سلاحهای کشتار جمعی این منطقه در دست رژیم اسرائیل است، اما بازرسیها از ایران درخواست میشود.
وی افزود: اسرائیل ۷۰ هزار نفر را در غزه قتلعام کرد، اما ایران در پشت میز مذاکره بمباران شد. اسرائیل بمب اتم دارد، عضو انپیتی نیست، در تمام عمر ننگینش یک بازرس را به سرزمینش راه نداده، اما میلیاردها دلار سلاح رایگان پاداش میگیرد و مصونیت دارد که هر پایتختی را که خواست بمباران کند.
پزشکیان تاکید کرد: بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرسان در ایران. اسرائیل میکشد، ولی ایران تحریم میشود و این تراژدی است که به هر کسی بگویی، خندهاش میگیرد.
دیدار پزشکیان با نخست وزیر عراق
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و علی الزیدی نخست وزیر عراق در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کردند.
رئیسجمهوری اسلامی ایران و نخستوزیر عراق ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط دوجانبه و روند اجرای توافقات و پروژههای مشترک، بر ضرورت تسریع در عملیاتی شدن تفاهمات تهران و بغداد تأکید کردند.
رئیسجمهور ایران و نخستوزیر عراق همچنین با اشاره به ظرفیتهای گسترده موجود در روابط دو کشور، بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات و پروژههای مشترک، رفع موانع پیشرو و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی، تجاری، انرژی، حملونقل، زیرساختی و سایر زمینههای مورد علاقه طرفین تأکید کردند.
پزشکیان: ایران در برابر فشار و سیاستهای مبتنی بر زور ایستادگی خواهد کرد؛ رئیس جمهور سوئیس : سوئیس آماده استفاده از ظرفیت های دیپلماتیک برای کمک به عبور از شرایط کنونی است
رئیسجمهور در دیدار با رئیس جمهور سوئیس با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر فشار، تهدید و سیاستهای مبتنی بر زور با روش مقتضی ایستادگی خواهد کرد، اظهار داشت: مسیر حلوفصل اختلافات، گفتوگو، دیپلماسی و اجرای تعهدات بینالمللی است و نمیتوان با توسل به اقدامات قهری و یکجانبه، ثبات و امنیت پایدار ایجاد کرد.
گای پارملین ئیس جمهور سوئیس با یادآوری نقش سوئیس در برخی تلاشها و ابتکارات دیپلماتیک گذشته و همچنین سابقه این کشور در ایفای نقش حافظ منافع ایالات متحده در ایران، روابط تهران و برن را مهم و مبتنی بر سابقهای طولانی دانست و بر آمادگی سوئیس برای استمرار تماسها و گفتوگوهای دیپلماتیک تأکید کرد.
وی ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جاری در منطقه، گفت که سوئیس آمادگی دارد در چارچوب ظرفیتهای دیپلماتیک خود، برای کمک به کاهش تنشها، تسهیل گفتوگو و فراهم شدن زمینه عبور از شرایط کنونی همکاری کند.
دیدار پزشکیان و رئیس شورای اروپا
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور سران و رهبران جهان با آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا دیدار کرد.
پزشکیان با اشاره به صحبتهای دبیرکل ناتو در خصوص کمک کشورهای اروپایی به آمریکا در جریان جنگ تصریح کرد: انتظار داریم کشورهای اروپایی در رفتارهای خود تجدیدنظر کنند و استقلال خود را حفظ کنند. ما در جنگ اخیر از برخی کشورها بیعملی دیدیدم ولی بیطرفی ندیدیم.
رئیسجمهور تأمین امنیت منطقه را وظیفه کشورهای منطقه دانست و گفت: دخالت دولتهای غربی باعث شد نه تنها امنیت منطقه بلکه امنیت کل دنیا تحت تاثیر قرار گیرد و اگر کسی دنبال علت اتفاقات اخیر است باید به رفتارهای دولتهای غربی دقت کند.
رئیس شورای اروپا در این دیدار خواستار نقش آفرینی در موضوع منطقه شد که پزشکیان پاسخ داد: اروپایی ها با قرار گرفتن پشت سر آمریکا خودشان را از این نقشآفرینی محروم کردند.
دیدار پزشکیان و نخست وزیر ارمنستان در نیویورک
پزشکیان در دیدار نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفت: پیگیری توافقات دوجانبه به ویژه در موضوع مسیرهای ترانزیتی منطقه در صدر سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و ما با اجرای این توافقات اصرار داریم.
وی افزود: سیاست قطعی ایران گسترش همکاری ها با کشورهای منطقه و همسایه است و در این خصوص دولت همه تلاش خود را برای اجرای توافقات فی مابین به کار می گیرد.
نخست وزیر ارمنستان نیز در این دیدار با تاکید بر تسریع در اجرای توافقات فی مابین گفت: این توافقات باعث توسعه کشورهای منطقه و ایجاد صلح می شود.
اهدای کتاب «به نام کمک» از سوی رئیس جمهوری به سران و مقامات جهان
رئیس جمهور در همه دیدارهای خود با همتایان و مقامات رسمی کشورهای دیگر، یک جلد کتاب با عنوان «به نام کمک» حاوی مستندات مربوط به جنایات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ملت بزرگ ایران اهدا کرد.
کتاب «به نام کمک» حاوی اطلاعات مستند از جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل و طی دیدارهای رئیس جمهور و سران سایر کشورها به آنها اهدا شد؛ کتابی که در آن، حملات تجاوزکارانه علیه مردم و زیرساختهای ایران و نیز شهدای این جنگها در قاب تصویر به نمایش در آمده است.
نام این کتاب (In the name of help)، اشاره به کمکهای دروغینی است که در قالب آن، آمریکا و رژیم صهیونیستی به اسم کمک، اقدام به جنایتهای ضدانسانی در ایران طی چند جنگ تحمیلی اخیر کردند.
رئیسجمهور ایران همچنین در این دیدارها با تشریح تحولات و حوادث اخیر، اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله حمله به زیرساختهای کشور، مراکز غیرنظامی و هدف قرار دادن رهبری، مسئولان، فرماندهان، دانشمندان و شهروندان ایرانی را مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل، موازین بشردوستانه و تعهدات ناشی از اسناد و معاهدات بینالمللی دانست.
پزشکیان: ایران در برابر زور و فشار سر فرود نخواهد آورد
پزشکیان، رئیسجمهور اسلامی ایران، در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با آقای طارق رحمان، نخستوزیر بنگلادش، دیدار و درباره مهمترین موضوعات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی گفتوگو کرد.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به تحولات جاری منطقه و تبعات حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران در برابر زور و فشار سر فرود نخواهد آورد و در عین حال، تعامل با همه کشورهای جهان را بر مبنای احترام متقابل دنبال میکند و خواهان توسعه روابط و همکاریهای سازنده با جامعه جهانی است.
آقای طارق رحمان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیسجمهور اسلامی ایران، بر سطح مطلوب روابط میان دو کشور تأکید و از حمایت جمهوری اسلامی ایران از اتباع بنگلادش در ایام بحران قدردانی کرد.
پزشکیان: ایران اهل گفتگوست؛ آمریکا باید به تعهدات خود پایبند باشد
پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با راب یتن نخستوزیر هلند دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و آخرین وضعیت ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفتوگو کرد.
رئیسجمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره به سابقه روابط میان تهران و کشورهای اروپایی اظهار داشت: ایران و هلند در گذشته روابط خوبی با یکدیگر داشتهاند، اما عواملی موجب شد مناسبات دو طرف به وضعیت کنونی برسد.
پزشکیان با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات با هلند و دیگر کشورهای اروپایی در حوزههای مختلف افزود: ما آماده گسترش همکاریها هستیم و باید بررسی کنیم ریشه مشکلات و اختلافات موجود چیست و چگونه روابط به این مرحله رسیده است.
نخستوزیر هلند نیز در این دیدار با اشاره به سابقه روابط دوجانبه ایران و هلند، بر ضرورت یافتن راهکارهایی برای عبور روابط دو کشور از وضعیت کنونی تأکید کرد.
وی همچنین مسائل منطقهای و تحولات مرتبط با تنگه هرمز را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت تلاش برای خروج هرچه سریعتر منطقه از شرایط موجود تأکید کرد.
دیدار پزشکیان با شهباز شریف
در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، رئیسجمهور پزشکیان با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
هدف ایران دستیابی و بهرهمندی از دانش و فناوری صلحآمیز هستهای است
مسعود پزشکیان با آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار و گفت وگو کرد.
رئیس جمهور کشورمان در این دیدار در دفتر یادبود سازمان ملل به رسم سنت این نهاد بین المللی مطلبی یادداشت و امضا کرد و سپس دو طرف مذاکرات خود را آغاز کردند.
رئیسجمهوری اسلامی ایران در این دیدار با قدردانی از مواضع دبیرکل سازمان ملل متحد و ابراز همدردی وی با دولت و ملت ایران، اظهار داشت: در دوره مسئولیت من، آمریکاییها سه بار به دیپلماسی خیانت کردهاند و این موضوع موجب شده است اعتماد ایران به آمریکا بهشدت آسیب ببیند.
پزشکیان با اشاره به موضوع هستهای ایران، ادعاهای مطرحشده درباره تلاش جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سلاح هستهای را توهم و افترا خواند و گفت: هدف ایران دستیابی و بهرهمندی از دانش و فناوری صلحآمیز هستهای است و نه تولید سلاح هستهای.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از برنامه خود برای سفر به منطقه در هفته آینده خبر داد و گفت که از همه کشورهای منطقه خواهد خواست از روند جاری دیپلماتیک حمایت کرده و در پیشبرد آن نقش سازندهای ایفا کنند.
وی با اشاره به دشواری شرایط در بخشهایی از منطقه، از جمله لبنان و یمن، تأکید کرد که با وجود پیچیدگی شرایط، باید تلاشها برای یافتن راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک ادامه یابد.
گوترش ابراز امیدواری کرد تحرکات جدید دیپلماتیک با موفقیت همراه شود و زمینه برای دستیابی به راهحلهای سیاسی فراهم آید.
دیدار و گفتگوی پزشکیان با ایرانیان مقیم آمریکا
پزشکیان در جریان سفر به نیویورک، جمعه شب به وقت محلی با جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا دیدار و گفتگو کرد.
این دیدار فرصتی برای گفتوگوی نزدیک رئیسجمهوری با ایرانیان مقیم آمریکا بود. حاضران در این نشست، دغدغهها، دیدگاهها و مسائل مورد توجه خود را مطرح کردند و پزشکیان نیز به پرسشها و مطالب آنان پاسخ داد.
رئیس جمهوری پیش از این نشستهایی با سردبیران، مدیران و اصحاب رسانههای آمریکایی و نیز نخبگان و صاحبنظران اندیشکدههای آمریکایی برگزار کرد.
پزشکیان: مظلومیت مردم ایران و جنایات آمریکایی-صهیونیستی را گوشزد کردیم
رئیس جمهور در پایان سفر خود به نیویورک که به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفته بود، در فرودگاه مهرآباد تهران، اظهار کرد: رئیسجمهور آمریکا در این اجلاس سخنانی بیان کرده بود که شایسته خودشان بود، لذا این اظهارات نوع فکر و پاسخ ما را تا حدودی عوض کرد، در مجمع براساس آنچه میتوانستیم از ایران و باور و اعتقاد خود دفاع کردیم.
رئیسجمهور گفت: پس از اجلاس نیز جلسات فشردهای با کشورهای مختلف مانند رئیسجمهور سوئیس، نخست وزیر نروژ، رئیسجمهور بنگلادش، رئیس شورای اروپا، نخست وزیر لبنان، هلند، پاکستان، ارمنستان، قطر و دبیر کل سازمان ملل متحد داشتیم.
وی با اشاره به مصاحبه خود با سه شبکه خبری فاکس نیوز، سی. بی. اس و الجزیره، تاکید کرد: علاوه براین دیدارهایی با سردبیران رسانههای مهم آمریکایی داشتیم، همچنین با اندیشکدهها و نخبگان آمریکایی و همچنین دیداری با تعدادی نخبگان ایران و ایرانیان مقیم آمریکا داشتیم؛ دیدار خوب و محیطی صمیمی بود، ایرانیان از سراسر آمریکا حضور پیدا کرده بودند.
پزشکیان با بیان اینکه در تمام دیدارها و گفتوگوها مظلومیت مردم ایران و جنایات آمریکاییها و صهیونیستها را گوشزد کردیم، ادامه داد: آمریکا ترورهای بسیاری را در سراسر دنیا هدایت میکند و تروریستها را آموزش میدهد. اسرائیل هم دولتی است که با پشتیبانی آمریکا در هر کجای دنیا افراد را ترور میکنند و در نهایت میگویند که ما با تروریسم مقابله می کنیم.
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