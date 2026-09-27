خبرگزاری مهر، گروه سیاست: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریمی آمریکا علیه ایران همچنان ادامه دارد، استفاده از ابزارهای مختلف برای افزایش فشار بر کشور، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. تحریم‌های هوایی و محدودیت‌های اعمال‌شده در کنار فشارهای اقتصادی، از نگاه برخی کارشناسان صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد گسترده‌تر واشنگتن برای افزایش فشار بر ایران در عرصه‌های داخلی و خارجی و تقویت اهرم‌های خود در مذاکرات به شمار می‌رود.



در این میان، آثار این فشارها بر معیشت مردم و فضای اجتماعی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ نحوه مدیریت این شرایط و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای کاهش آثار تحریم‌ها، به یکی از موضوعات مهم در مواجهه با فشارهای خارجی تبدیل شده است.



میرقاسم مومنی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحریم‌های هوایی آمریکا، این اقدامات را بخشی از فشارهای واشنگتن علیه ایران دانست و بر ضرورت حفظ انسجام ملی، جلوگیری از ایجاد شکاف‌های داخلی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی واقعی برای تأمین نیازهای کشور تأکید کرد.

وی اظهار کرد: تحریم‌های هوایی نوعی باج‌خواهی از سوی آمریکاست. آنها نتوانستند در زمان تعیین‌شده از سوی خود به اهدافشان در عملیات نظامی دست پیدا کنند و در دو جنگ اخیر نیز متحمل خسارات و تلفات زیادی شدند؛ بنابراین به سمت تحریم های اقتصادی و اعمال فشار از طریق محاصره دریایی و هوایی حرکت کردند.



مومنی در ادامه افزود: آمریکا به دنبال آن است که با افزایش فشارهای معیشتی، فشار اجتماعی در داخل ایران ایجاد کند و بر نارضایتی‌های صنفی و کارگری دامن بزند.

آمریکا با افزایش فشار اقتصادی به دنبال امتیاز گیری در مذکرات است



کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: آمریکا به دنبال افزایش فشارهای داخلی و خارجی بر مسئولان ایران است تا در جریان مذاکرات، امتیازاتی از کشور دریافت کند.



مومنی با بیان اینکه ایران طی ۴۵ سال گذشته انواع مختلف تحریم‌ها را تجربه کرده است، گفت: در شرایط فعلی، همان‌گونه که رهبر انقلاب نیز بر آن تأکید کرده‌اند، حفظ انسجام ملی اهمیت زیادی دارد و باید از هرگونه ایجاد اختلاف در داخل کشور جلوگیری کنیم.



وی یکی دیگر از الزامات شرایط فعلی را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی واقعی دانست و تصریح کرد: باید از ظرفیت بخش خصوصی واقعی برای تأمین مایحتاج کشور استفاده شود.



مومنی خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته، برخی شرکت‌های دولتی و خصولتی با برخورداری از امتیازات و منابع مالی، مانع رشد و توسعه بخش خصوصی واقعی کشور شده‌اند؛ بنابراین در شرایط فعلی باید اتاق‌های بازرگانی، شرکت‌های خصوصی واقعی و تجار ایرانی را در سراسر دنیا بسیج کنیم.



وی در پایان گفت: همین شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی می‌توانند در شرایط تحریم، مسیرهای تجاری و اقتصادی کشور را فعال نگه داشته و به تأمین نیازهای کشور کمک کنند.