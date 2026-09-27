به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جمشیدی، ظهر یکشنبه، در حاشیه اجرای اردوی جهادی دامپزشکی در روستای شوروان پیشوا و در جمع خبرنگاران، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: در روزهای اخیر برنامههای مختلفی با همراهی دستگاههای اجرایی، شوراهای اسلامی، دهیاریها و گروههای جهادی در شهرستان اجرا شده است.
وی افزود: در شرایطی که کشور با فشارها و محدودیتهای مختلف مواجه است، همه بخشها باید برای حفظ و تقویت تولید داخلی تلاش کنند.
معاون سیاسی فرماندار پیشوا گفت: روستاییان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامداری نقش مهمی در تأمین نیازهای اساسی مردم دارند.
جمشیدی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مواد غذایی کشور در روستاها تولید میشود و حمایت از تولیدکنندگان این مناطق اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به اجرای اردوی جهادی دامپزشکی در روستای شوروان بیان کرد: ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در مناطق کمبرخوردار میتواند به حمایت از دامداران و استمرار تولید کمک کند.
معاون سیاسی فرماندار پیشوا افزود: در طرحهای مرتبط با قرنطینه، واکسیناسیون و خدمات دامپزشکی، لازم است دستگاههای مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی با قدردانی از حضور مدیرکل دامپزشکی استان تهران در روستاهای پیشوا گفت: توجه به مناطق روستایی و ارائه خدمات تخصصی به دامداران قابل تقدیر است.
جمشیدی بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در حوزه دامپزشکی تأکید کرد و گفت: با توجه به نیاز روزافزون به تولید محصولات دامی، باید بخشی از شیوههای سنتی به سمت هوشمندسازی هدایت شود.
وی تصریح کرد: هوشمندسازی امکان نظارت دقیقتر بر وضعیت دام، پیشگیری از بیماریها و اجرای هدفمند واکسیناسیون را فراهم میکند.
معاون سیاسی فرماندار پیشوا ادامه داد: افزایش بهرهوری و استمرار تولید از دیگر نتایج استفاده از روشهای نوین در خدمات دامپزشکی است.
جمشیدی همچنین از همکاری ناحیه مقاومت بسیج، جهاد کشاورزی، دهیاری و شورای اسلامی روستای شوروان در اجرای این اردوی جهادی قدردانی کرد.
وی گفت: اجرای طرحهای محرومیتزدایی در روستاها، بهویژه در حوزه کشاورزی و دامداری، اهمیت ویژهای دارد.
معاون سیاسی فرماندار پیشوا در پایان تأکید کرد: دستگاههای مسئول باید با همکاری یکدیگر زمینه بهرهمندی بیشتر روستاییان از خدمات تخصصی را فراهم کنند.
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