به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، صالح حردانی درباره دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه، اظهار کرد: بازی سختی پیشرو داریم اما تمام تمرکزمان را به کار میگیریم تا مانند دیدارهای رسمی عملکرد خوبی داشته و برنده این مسابقه باشیم. در تیم ملی بازی دوستانه نداریم و همه مسابقات برای ما مهم است.
وی درباره شکست تیم ملی مقابل ازبکستان، گفت: نتیجه خوبی نبود اما قطعا از آن برای دیدارهای پیشرو درس عبرت میگیریم. فایده بازیهای تدارکاتی هم همین است که در آن پی به نقاط ضعف و قوت خود ببریم. ایران یکی از بهترین تیمهای آسیا است و در جام ملتها هم به دنبال جایگاه خوبی هستیم. هدف ما شاد کردن دل مردم در جام ملتها است.
دفاع راست تیم ملی درخصوص شرایط خودش، توضیح داد: آمادگی خیلی خوب و بالایی دارم. هر زمان اقای قلعهنویی صلاح بداند با تمام وجود در خدمت تیم ملی هستم.
حردانی درمورد تاثیر دیدارهای تدارکاتی برای آمادهسازی تیم ملی در جام ملتها، عنوان کرد: هرچه بازیهای تدارکاتی بیشتر باشد، میتوانیم خود را برای جام ملتها به شرایط بهتری برسانیم. بازی با روسیه و فیفادی بعدی هم میتواند در راستای آمادهسازی به تیم ملی خیلی کمک کند.
وی اضافه کرد: همه بازیکنان همدل هستند تا در بازی با روسیه با جبران عملکرد دیدار با ازبکستان، نمایش خوبی ارائه کرده و برای جام ملتها آماده شوند تا در جام ملتها نیز بتوانیم دل مردم را شاد کنیم.
مدافع تیم ملی در پایان عنوان کرد: واقعا باید از آقای قلعهنویی تشکر و حمایت کنیم زیرا تمام تلاش خود را برای تیم ملی به کار گرفته است. امیدوارم در جام ملتها هم بهترین عملکرد را داشته باشد تا با کسب نتیجهای خوب، زحمات ایشان و بازیکنان به ثمر بنشیند و اتفاق خوبی بیفتد.
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