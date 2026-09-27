دیدگاه نایب ‌رئیس اول پارلمان عراق درباره شهید سید حسن نصرالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، عدنان فیحان نایب رئیس اول پارلمان عراق، امروز یکشنبه در سالروز شهادت دبیرکل سابق حزب الله لبنان، حمایت او و حزب الله را از عراق در زمان اشغال بخشی از خاک این کشور یادآور شد.
فیحان در بیانیهای اعلام کرد: با افتخار و سربلندی، دومین سالگرد شهادت سید شهدای قدس و دبیرکل حزبالله، سیدحسن نصرالله را گرامی میداریم. به این مناسبت، مسیر پرافتخار و قهرمانانه او و مواضع ماندگارش را به یاد میآوریم. همچنین حضور و نقش او در طول دههها در رویارویی با پروژه صهیونیستی و جاهطلبیهای آن را یادآور میشویم.
او افزود: شهادت او به نقطهای روشن در مسیر مقاومت تبدیل شد و نشان داد که رهبران بزرگ، با شهادت از میان نمیروند بلکه حضورشان در وجدان امت ریشهدارتر میشود. مواضع و میراث آنان نیز همچنان گواه این حقیقت است که مسیر آزادی جز با ایمان، پایداری، صبر و فداکاری هموار نمیشود.
فیحان در ادامه به موضع نصرالله و حزبالله لبنان در حمایت از عراقیها در نبرد برای آزادسازی عراق از اشغال تروریسم اشاره کرد و افزود: خونها و شهدایی که در رویارویی با نیروهای استکبار و تاریکی تقدیم شدهاند، همچنان چراغ راه آزادگان در حمایت از مستضعفان و بازپسگیری حقوق پایمالشده آنان خواهند بود.
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