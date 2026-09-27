به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در بازدید از پروژههای عمرانی شهر اردبیل اظهار کرد: باغ مفاخر یکی از پروژههای شاخص در حوزه توسعه فضای سبز شهری است که اکنون در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و ظرف یک ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه این پروژه علاوه بر ایجاد یک فضای فرهنگی در شهر اردبیل، زمینه حضور شهروندان و افزایش نشاط اجتماعی را فراهم میکند، افزود: تاکنون بیش از ۴۰۰میلیارد تومان برای اجرای آن، افزون بر هزینه تملک، هزینه شده است.
استاندار اردبیل وسعت باغ مفاخر را حدود ۹ هکتار اعلام کرد و ادامه داد: امیدواریم این مجموعه پس از بهرهبرداری مورد استفاده عموم مردم استان و گردشگران قرار گیرد.
امامی یگانه در ادامه به بازدید از پروژه مشارکتی سرمایهگذاری بازار میوه و ترهبار اردبیل اشاره کرد و گفت: فاز توسعه این پروژه در زمینی به مساحت ۹هزار مترمربع در حال اجراست و ۴۸ باب مغازه در آن ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای این مجموعه حدود ۱۸۰ محل پارک خودرو نیز پیشبینی شده است، افزود: این پروژه در حال حاضر حدود ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بیش از یکهزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
استاندار اردبیل همچنین با اشاره به پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید خلبان ذاکر (آقاباقر) اظهار کرد: این طرح بهدلیل قرار گرفتن در مسیر ورودی راهآهن اردبیل به شهر و نقش آن در کاهش بار ترافیکی، از پروژههای مهم عمرانی شهر محسوب میشود.
امامی یگانه با بیان اینکه این پروژه بیش از ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: عملیات آسفالتریزی و نصب روشنایی آن در حال انجام بوده و حدود یکهزار و ۴۰۰میلیارد تومان برای اجرای پروژه هزینه شده است.
وی بیان کرد: تلاش میکنیم تقاطع شهید خلبان ذاکر اردبیل نیز ظرف یک ماه آینده و با حضور یکی از مقامات ملی به بهرهبرداری برسد.
نماینده عالی دولت در استان اردبیل درباره حمایت از شهرداریهای استان هم گفت: بخشی از حمایتها از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریها انجام و امسال برای تأمین ماشینآلات مورد نیاز شهرداریهای استان کمکهای مناسبی صورت گرفته است.
امامی یگانه توسعه مبلمان شهری را از دیگر اولویتهای مدیریت استان دانست و اظهار کرد: توسعه فضای سبز و فضاهای انسانمحور در شهر اردبیل در کنار پروژههای شاخص عمرانی برای تسهیل تردد و عبور و مرور شهروندان با جدیت دنبال میشود.
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