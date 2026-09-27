رئیس دانشگاه تهران: در جنگ اخیر ۲ استاد و ۵ دانشجو را از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران ظهر امروز در مراسم «آیین بزرگداشت روز پرچم در دانشگاه تهران» که با حضور حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ تهران برگزار شد، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: سال تحصیلی را در شرایطی آغاز کردیم که بزرگانی را از دست دادیم، رهبرمان، فرماندهان، دانش آموزان و دانشگاهیان به شهادت رسیدند و ما در دانشگاه تهران به‌طورخاص، دو همکار و استاد بسیار برجسته، آقایان دکتر خرازی و دکتر لاریجانی و پنج دانشجوی بسیار عزیز و بزرگوار را از دست دادیم.

وی افزود: خوشحالیم که امروز در خدمت شما بزرگواران، مراسم آغازین سال تحصیلی را پس از تلخی‌هایی که سال گذشته داشت، با شیرینی و با یاد و خاطره امام شهید و همه شهدا، به‌ویژه شهدای دانشگاه آغاز می‌کنیم.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به نامگذاری روز پرچم گفت: اقدام بسیار خوب دولت در تعیین روزی به نام «روز پرچم» در سال جاری و آغاز سال تحصیلی با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران را گرامی می‌داریم.

امید ابراز امیدواری کرد : همین طورکه همیشه بوده دانشگاهیان سرلوحه و نمونه بارز وطن‌پرستی و تلاش برای ارتقای میهمن بودند، این نماد هم نشان دهنده ادامه این مسیر باشد.