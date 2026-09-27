پشت پرده کاهش و افزایش وزن فوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد افخمی گفت: تغییر وزن بدون بررسی علت و نظارت پزشکی، می‌تواند به جای بهبود سلامت، عوارض جدی برای بدن ایجاد کند.

وی با اشاره به پیامدهای کاهش وزن غیراصولی افزود: کاهش شدید و سریع وزن ممکن است علاوه بر چربی، موجب از دست رفتن آب و توده عضلانی، ضعف، سوءتغذیه و اختلالات متابولیک شود؛ بنابراین صرفاً پایین آمدن عدد ترازو را نمی‌توان نشانه موفقیت در کاهش وزن دانست.

این فوق تخصص غدد و متابولیسم ادامه داد: افزایش وزن سریع نیز لزوماً به معنای افزایش توده عضلانی نیست و ممکن است ناشی از احتباس مایعات یا مصرف ترکیبات نامناسب باشد.

«گیاهی» بودن یک محصول، مهر تأیید سلامت نیست

افخمی با هشدار نسبت به مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز اظهار کرد: دریافت محصولاتی با ترکیبات نامشخص، بدون بررسی وضعیت جسمی، بیماری‌های زمینه‌ای و داروهای مصرفی فرد، می‌تواند سلامت او را در معرض خطر قرار دهد.

وی تأکید کرد: عباراتی مانند «گیاهی»، «طبیعی» و «بدون عارضه» به‌تنهایی نمی‌تواند ایمنی یک محصول را تضمین کند و مردم نباید تحت تأثیر تبلیغات، فرآورده‌های ناشناخته را مصرف کنند.

هشدار درباره ترکیبات دارویی اعلام‌نشده

افخمی درباره احتمال وجود ترکیبات دارویی اعلام‌نشده، از جمله کورتون، در برخی فرآورده‌های غیرمجاز گفت: وجود کورتون را نمی‌توان صرفاً بر اساس علائم یا تبلیغات درباره یک محصول قطعی دانست و تشخیص نیازمند بررسی و آزمایش معتبر است؛ با این حال، احتمال وجود ترکیبات دارویی اعلام‌نشده در فرآورده‌های غیرمجاز، نگرانی جدی محسوب می‌شود.

وی افزود: مصرف طولانی‌مدت یا نامناسب کورتون می‌تواند با عوارضی مانند افزایش قند و فشار خون، افزایش خطر عفونت، مشکلات چشمی، تضعیف استخوان‌ها، پوکی استخوان و افزایش خطر شکستگی همراه باشد.

افخمی همچنین هشدار داد: قطع ناگهانی برخی داروهای کورتونی پس از مصرف طولانی‌مدت می‌تواند خطرناک باشد و باید با نظر پزشک انجام شود.

چه نشانه‌هایی را جدی بگیریم

وی با اشاره به برخی علائم احتمالی مرتبط با مصرف کورتون گفت: افزایش وزن یا ورم غیرعادی، تغییر توزیع چربی بدن، افزایش قند یا فشار خون، ضعف عضلانی، تغییرات پوستی، کبودی آسان، اختلالات خواب و خلق، افزایش استعداد ابتلا به عفونت و برخی مشکلات چشمی می‌تواند در مصرف کورتون دیده شود؛ هرچند هیچ‌یک از این علائم به‌تنهایی اثبات‌کننده مصرف کورتون نیست.

نسخه یکسان برای تغییر وزن وجود ندارد

این فوق تخصص غدد و متابولیسم تأکید کرد: مسیر کاهش یا افزایش وزن برای همه افراد یکسان نیست و پیش از هر اقدامی باید علت تغییر وزن، وضعیت تغذیه، فعالیت بدنی، بیماری‌های زمینه‌ای و داروهای مصرفی فرد بررسی شود.

وی تصریح کرد: کاهش وزن سالم، یک مسابقه برای پایین آوردن سریع عدد ترازو نیست و باید بر پایه اصلاح الگوی غذایی، فعالیت بدنی منظم، خواب کافی و در صورت نیاز درمان پزشکی انجام شود. در افزایش وزن نیز هدف باید تأمین انرژی و پروتئین کافی و افزایش سالم توده بدن باشد.

افخمی در پایان به مردم توصیه کرد: فریب وعده‌هایی مانند «کاهش وزن فوری»، «بدون رژیم»، «کاملاً گیاهی»، «درمان تضمینی» و «بدون هیچ عارضه‌ای» را نخورند و برای تغییر وزن، به جای روش‌های سریع و نامطمئن، از مسیر علمی و تحت نظر متخصصان استفاده کنند.