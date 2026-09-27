به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه امید، «بابا مهرداد و مانی» مجموعهای با رویکرد آموزشی و داستانی برای مخاطب کودک و نوجوان است که با زبانی طنز، موضوعاتی از تاریخ، هویت و مسیر پیشرفت ایران را روایت میکند.
در این مجموعه، گفتگوهای «مانی» و «بابا مهرداد» بستری برای طرح پرسشها و روایتهایی درباره گذشته و تجربههای تاریخی ایران فراهم میکند.
فصل نخست این مجموعه، با تمرکز بر شناخت تاریخ و هویت ایران، تجربههای تاریخی کشور و مسیر پیشرفت و توانمندیهای ایران شکل گرفته است. بخشی از روایتهای این فصل نیز به موضوع جنگ تحمیلی اخیر اختصاص دارد.
«بابا مهرداد و مانی» از ۱۸ مهر از شبکه نهال پخش میشود.
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