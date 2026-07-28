روایت شهاب حسینی از «درختان کهنسال ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، اکران آنلاین مستند «درختان کهنسال ایران» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حمید کُریلی و با روایت شهاب حسینی چهارشنبه ۷ مرداد در پلتفرم هاشور آغاز می‌شود.

این اثر که با روایت لطیف و شاعرانه شهاب حسینی همراه است، تلاشی برای معرفی و بررسی جامع، علمی و جذاب درختان کهنسال ایران به شمار می‌رود و با ارائه تصاویری کمتر دیده‌شده و اطلاعات مستند، مخاطبان را با یکی از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی کشور آشنا می‌کند. ارتقای فرهنگ عمومی، افزایش توجه به حفاظت از درختان کهنسال و تشویق به ثبت، حفظ و تکثیر این گنجینه‌های طبیعی از مهم‌ترین اهداف تولید این مجموعه عنوان شده است.

«درختان کهنسال ایران» گونه‌های مختلف درختان دیرزی ایران مانند چنار، گردو، اُرس، سرو، نوش و بنه را معرفی کرده و با نگاهی علمی و مستند، ارزش‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی آنها را به تصویر می‌کشد.

تصویربرداری این مستند در ۱۰ ماه در چهار فصل سال و در ۱۹ استان کشور انجام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این مستند ۱۱۰ دقیقه‌ای را که در سال ۱۴۰۱ تولید شده است از تاریخ ۷ مرداد ساعت ۱۷ در اکران هاشور و به صورت آنلاین تماشا کنند.

عوامل این مستند عبارتند از تهیه کننده، کارگردان و پژوهشگر: حمید کُریلی، تدوین: ناصر فکور، آیدین پرهیزی، تصویربردار: حمید کریلی، مهران جمشیدیان، صدابردار: مانی طبیب‌ زاده، آهنگساز: کیارش سنجرانی‌، مجری طرح: شرکت ایمن سازه و با صدای شهاب حسینی.