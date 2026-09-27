انتقال بیش از ۷۵ تن پسماند ویژه از واحدهای اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده خدنگی، یعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با تشریح عملکرد اداره حفاظت از محیط زیست اسلامشهر در سه‌ماهه دوم سال جاری اظهار کرد: در این مدت بیش از ۱۴۰ واحد صنعتی، خدماتی و صنفی توسط کارشناسان محیط زیست پایش و بررسی شد.

وی افزود: در جریان این پایش‌ها، ۴۸ اخطاریه زیست‌محیطی برای واحدهای متخلف صادر شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر ادامه داد: ۱۴ واحد غیرمجاز و آلاینده نیز در این بررسی‌ها شناسایی شدند و ۲۲ واحد غیرمجاز با پیگیری‌های انجام‌شده جمع‌آوری شدند.

خدنگی بیان کرد: برای بررسی عملکرد زیست‌محیطی واحدهای صنعتی، ۳۲ مورد نمونه‌برداری از پساب خروجی این واحدها انجام شد.

وی افزود: همچنین ۵۱ مورد استعلام مربوط به احداث و بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر با اشاره به رسیدگی به مطالبات مردمی گفت: در این مدت به ۱۳ مورد شکایت در حوزه مسائل زیست‌محیطی رسیدگی شد.

وی ادامه داد: برای ۶ واحد متخلف نیز به دلیل رعایت نکردن الزامات زیست‌محیطی، پرونده قضایی تشکیل شد.

خدنگی همچنین از انجام ۴۳ مورد خوداظهاری زیست‌محیطی خبر داد و گفت: در حوزه مدیریت پسماند نیز حدود ۷۵ هزار و ۹۴۸ کیلوگرم پسماند ویژه از واحدهای شهرستان جمع‌آوری شد.

وی خاطرنشان کرد: این پسماندها شامل لجن رنگ و لجن تصفیه‌خانه بود که برای امحا و مدیریت اصولی به سایت مجاز پسماند منتقل شد.