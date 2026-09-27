به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین معارفه محمد نصیری؛ سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران که روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ در سالن جلسات ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران برگزار شد، علی ربیعی، آزاده نظربلند، محمد نصیری و یاسر تقوی، سرپرست پیشین ادارهکل، درباره جایگاه کتاب و کتابخوانی، توسعه زیرساختهای کتابخانهای، توجه به نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت خیر جمعی سخن گفتند.
آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در ابتدای این مراسم، ضمن خیرمقدم به علی ربیعی؛ دستیار اجتماعی رئیسجمهور، استان تهران را استانی ویژه در مجموعه نهاد دانست و بر ضرورت توجه جدی به وضعیت کتابخانههای این استان تأکید کرد.
وی با اشاره به عقبماندگی سرانههای کتابخانهای، بهویژه در شهر تهران، ابراز امیدواری کرد با همافزایی و پیگیریهای لازم، این فاصله هرچه سریعتر جبران و زمینه توسعه زیرساختهای کتابخانهای در پایتخت فراهم شود.
اگر یک نفر با کتاب مأنوس شود، کار بزرگی انجام شده است
علی ربیعی؛ دستیار اجتماعی رئیسجمهور نیز با تأکید بر اهمیت کتاب در زندگی فردی و اجتماعی، گفت: اگر فعالیت کتابخانهها بتواند حتی زندگی یک یا چند نفر را با کتاب پیوند دهد، کار بزرگی انجام شده است.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود از کتابخانه و تأثیر کتاب در مسیر زندگیاش، بر نقش کتابخانهها در ایجاد تغییرات فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: هیچچیز جای کتاب را نمیگیرد و باید برای بازگرداندن کتاب به سبک زندگی مردم تلاش کرد.
ربیعی تغییر سبک زندگی، شرایط اقتصادی و افزایش هزینه کتاب را از جمله عوامل مؤثر بر وضعیت کتابخوانی دانست و بر ضرورت توجه به ظرفیت خیر جمعی برای حمایت از کتاب و کتابخوانی تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به سوابق محمد نصیری در حوزه فرهنگی و فعالیتهای مرتبط با خیر جمعی، حضور وی در ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران را فرصتی برای پیوند بیشتر فرهنگ و خیر جمعی دانست.
ضرورت استفاده از ظرفیت مسئولان و علاقهمندان به حوزه کتاب برای توسعه کتابخوانی
محمد نصیری؛ سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران، با تأکید بر اهمیت جایگاه کتاب و کتابخوانی، با اشاره به خاطرهای درباره رهبر شهید، بر اهمیت نگاه مسئولانه به مأموریتهای محوله و تلاش برای اثرگذاری در هر جایگاهی تأکید کرد.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره دشواری رساندن کتاب به ذهن و چشم انسان، گفت: مأموریت اصلی کتابخانههای عمومی، رساندن کتاب به دست مردم است و این موضوع نیازمند توجه به شرایط مختلف مخاطبان و تلاش برای توسعه فرهنگ مطالعه است.
نصیری، نیروی انسانی، سرانه کتابخانهای و استفاده از ظرفیت تشکلها و خیرین را سه محور مهم در استان تهران دانست و افزود: توجه به ارتباطات نیروی انسانی، توسعه سرانه کتابخانهها و استفاده از ظرفیت مردم و تشکلهای مردمی میتواند زمینهساز توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی در استان باشد.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مسئولان و افراد علاقهمند به حوزه کتاب برای توسعه کتاب و کتابخوانی تأکید کرد.
نبود کتابخانه مرکزی، یکی از مسائل زیرساختی تهران است
در بخش دیگری از این برنامه، یاسر تقوی؛ سرپرست پیشین ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران، با اشاره به وضعیت زیرساختهای کتابخانهای استان، نبود کتابخانه مرکزی را یکی از مسائل مهم تهران دانست و بر ضرورت توسعه فضاهای کتابخانهای تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت سرانه کتابخانهای استان تهران، ابراز امیدواری کرد با حضور محمد نصیری، پیگیریهای لازم برای توسعه زیرساختها، ازجمله کتابخانه مرکزی تهران، با جدیت دنبال شود.
در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از یاسر تقوی به پاس تلاشها و پیگیری امور در مدت تصدی این سمت، حکم محمد نصیری بهعنوان سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران از سوی محمد خلج؛ دستیار دبیرکل نهاد، به وی اهدا شد.
در متن حکم سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان تهران آمده است:
جناب آقای محمد نصیری
باسلام
نظر به سوابق و تجارب موفق و ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم، با حفظ سمت به عنوان «سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی و دبیرخانه انجمن کتابخانههای عمومی استان تهران» تعیین میشوید.
امید است با استعانت ازخداوند متعال و در راستای نیل به اهداف نهاد و سیاستهای دولت چهاردهم در انجام امور محوله و ارتقاء سطح خدمات کتابخانههای عمومی و افزایش رضایتمندی مردم شریف استان تهران، موفق و سربلند باشید.
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