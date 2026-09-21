سوره مهر، سنگربان ماندگار میدان کتاب و فرهنگ

یادداشت مهمان، محمدعلی مرادیان، فعال حوزه کتاب و فرهنگ: در امتداد نبرد تمدنی و هماوردی معرفتی انقلاب اسلامی با جریانهای مسلط مادی، اگر در پی نمادی خطشکن، جریانساز، راهبر و کادرساز در ساحت کتاب و نشر باشیم، بیگمان نام بلند «سوره مهر» در طلیعه خواهد درخشید. نهادی که در امتداد سالهای دفاع مقدس جوانه زد، اما گامبهگام از قامت یک سرباز به جایگاه فرماندهی ارتقا یافت.
سوره مهر، مکتبی بالنده است که نسلهایی از نویسندگان، پدیدآورندگان و مجاهدان عرصه قلم را پرورش داد. گواه روشن این انسانسازیِ عمیق، حضور چشمگیر و انس همیشگی آثار این انتشارات در اندیشه و کتابخانههای شخصی شهدای والامقامِ مدافع حرم، امنیت و حماسهآفرینان معرکههای اخیر است. این مجموعه حقاً توانست نقشی بیبدیل در تربیت کنشگران تراز انقلاب اسلامی ایفا کند و پایکار، مورد وثوق و سنگربان میدان فکر و فرهنگ باشد.
این مولود مبارک در سپهر فرهنگی جبهه حق، دارای شخصیتی مستقل، ممتاز و اثرگذار است؛ شجره طیبهای است که نهتنها خود غنا و اصالت یافت، بلکه به همراهان، یاران و عائله خویش نیز اعتباری مضاعف، برکتی پایدار و عزتی روزافزون بخشید. هر آنکس که در سایهسار این خیمه از نام، آبرو و همت خود مایه گذاشت، سوره مهر به کرامت و وسعت، چندبرابر آن را بازگرداند. همین اصالت و وفاداری سبب شد تا در خط مقدم پیشبرد اوامر و رهنمودهای فرهنگی امام شهیدمان قرار گیرد؛ میدانی که سوره همواره در آن لبیکگوی مقتدا و بازوی تحقق مطالبات نظام فکریفرهنگی و تربیتی انقلاب بوده و خواهد بود.
این درخت تناور، وامدار مجاهدتهای مخلصانه خادمان و مدیرانی است که هر دوره از مدیریت آن، مشحون افتخارات ماندگار و تلاشهای بیدریغ بوده است؛ از دورههای بالنده و تأسیسی با نقشآفرینی استاد محمد حمزهزاده تا کوششهای ارزنده برادران گرامی عبدالحمید قرهداغی و علیاکبر شیروانی. و امروز، هدایت این میراث گرانسنگ در دستان متعهد برادر عزیزمان حسین تیموری قرار دارد؛ مدیری که حقاً پاسداری امین، و توسعهدهندهای مخلص برای تداوم شکوفایی این سرمایه جبهه فرهنگی خواهد بود.
خداوند قدمها و همت تمامی مجاهدان و خادمان این سنگر مبارک را استوار، مأجور و قرین توفیق روزافزون بدارد.
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