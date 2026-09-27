برگزاری آئین روز ملی پرچم جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه محقق اردبیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسنزاده پیش از ظهر امروز در آئین برگزاری روز ملی پرچم جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه امروز به احترام پرچم جمهوری اسلامی ایران در این محل جمع شدهایم، گفت: سالتحصیلی جدید و تقارن آن با هفته دفاع مقدس و برگزاری مراسم روز ملی پرچم به صورت همزمان با سراسر کشور، معنادار است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در پیامهای اخیر خود تاکید ویژهای بر وحدت ملی و انسجام ملی داشتهاند و ما امروز در مراسم روز ملی پرچم تجدید میثاق مجددی با رهبر معظم انقلاب داشته و به فرامین معظمله لبیک میگوییم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: با گرامیداشت روز ملی پرچم در دانشگاه محقق اردبیلی اعلام میکنیم که ما با انسجام در کنار هم ایستادهایم و سالتحصیلی جدید را با شور و نشاط، انرژی مضاعف و همت بیشتر شروع خواهیم کرد.
وی بیان کرد: اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی دست به دست هم خواهند داد و متحدتر و منتسجمتر از همیشه، دشمنان را مایوس خواهیم کرد.
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