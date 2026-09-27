صدرالحسینی: دست ایران برای مقابله با محاصره هوایی بسته نخواهد بود

سیدرضا صدرالحسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محاصره هوایی آمریکا علیه ایران، اظهار کرد: آمریکا در راستای افزایش فشار بر ایران به سمت اجرای عملیات ترکیبی حرکت کرده است.
وی ادامه داد: آمریکاییها به دنبال آن بودند تا تجربهای را که رژیم اسرائیل در غزه علیه مردم فلسطین ایجاد کرده بود، با اعمال محاصره دریایی و هوایی علیه ملت ایران تکرار کنند.
کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه محاصره هوایی مکمل محاصره دریایی محسوب میشود، گفت: آنها تصور میکنند با اعمال محاصره هوایی میتوانند فشار مضاعفی بر ملت ایران وارد کرده و در نتیجه زمینه ایجاد اغتشاش و آشوب در کشور را فراهم کنند.
صدرالحسینی افزود: این نکته حائز اهمیت است که اولاً با توجه به مرزهای متعدد جمهوری اسلامی ایران، ایجاد فشار اقتصادی از طریق تحریم هوایی علیه ملت ایران امکانپذیر نیست و ثانیاً راههای قابل توجهی برای شکستن این محاصره هوایی و دریایی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد در چارچوب اقدامات دیپلماتیک، این محاصره را که از سوی برخی همسایگان ایجاد شده است، بشکند؛ با این حال، دست ایران برای مقابله و باز کردن این محاصره هوایی بسته نخواهد بود.
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