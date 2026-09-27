سهمیه بومی آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرصت مجدد جهت ثبت نام جدید یا تصحیح کلیه اطلاعات بجز کد ملی و ارسال مدارک برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ رشته های علوم پزشکی از ۴ مهر آغاز شده است و این فرصت تا ۶ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.

با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در روزهای ۷ و ۸ آبان ماه ۱۴۰۵ این فرصت به هیچ عنوان تمدید دیگری نخواهد بود.

مرکز سنجش آموزش پزشکی سهیمه بومی آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ را اعلام کرده است.

پیرو اطلاعیه شماره ۹ مرکز سنجش آموزش پزشکی نام دانشگاه های محل اخذ تعهد برای سهمیه بومی عدالت آموزشی (طبق بند ۵-۳ صفحه ۱۳ و ۱۴ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵) به شرح زیر اعلام می شود.

متقاضیان واجد شرایط می توانند طبق مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام، در فرم ثبت نام اقدام کنند. سایر رشته ها، دانشگاه ها و استان ها مشمول این سهمیه نیستند.