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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

دویست‌ویازدهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

دویست‌ویازدهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست‌ویازدهمین تجمع شبانه مردم کرمانشاه در قالب هفته سی‌ویکم «نحن منتقمون» پنجم مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌ویازدهمین تجمع شبانه مردم کرمانشاه در قالب هفته سی‌ویکم برنامه «نحن منتقمون» پنجم مهرماه در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این اجتماع از ساعت ۲۰:۳۰ پنجم مهرماه آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر میدان جمهوری اسلامی تا چهارراه هلال‌احمر کرمانشاه را طی خواهند کرد.

این برنامه با هدف حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود و مردم کرمانشاه در آن حضور خواهند داشت.

تجمع «نحن منتقمون» همچنین با محوریت حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان بر پایبندی خود به این آرمان‌ها تأکید خواهند کرد.

تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی از دیگر محورهای برگزاری دویست‌ویازدهمین اجتماع شبانه مردم کرمانشاه در قالب هفته سی‌ویکم «نحن منتقمون» اعلام شده است.

کد مطلب 6960465

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