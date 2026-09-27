علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری کرمانشاه ـ تهران اظهار کرد: روند درمان افراد بستری در مراکز درمانی ساوه همچنان ادامه دارد و شرایط بیماران به صورت مستمر تحت بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۰۴:۵۴ بامداد شنبه چهارم مهرماه در کیلومتر ۲۵ محور ساوه رخ داد و در جریان آن ۲۲ نفر مصدوم شدند و ۱۱ نفر از سرنشینان نیز جان خود را از دست دادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: از میان مصدومان، ۱۵ نفر مرد، ۶ نفر زن و یک دختر ۱۲ ساله هستند که پس از انتقال به مراکز درمانی ساوه تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند.

سروش ادامه داد: ۱۷ نفر از مصدومان در بیمارستان شهید مدرس ساوه و پنج نفر در بیمارستان شهید چمران این شهرستان بستری شدند که تاکنون ۹ نفر پس از دریافت خدمات درمانی لازم ترخیص شده‌اند و روند رسیدگی به سایر بیماران همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به وضعیت بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه گفت: در حال حاضر دو نفر از مصدومان در بخش ICU تحت درمان هستند که یکی از آنها پس از جدا شدن از دستگاه تنفس مصنوعی، با توجه به شرایط بالینی و نیاز به انجام جراحی عروق، برای ادامه روند درمان به یکی از مراکز درمانی تهران اعزام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: سایر مصدومان بستری نیز تحت مراقبت و درمان قرار دارند و در صورت تشخیص تیم پزشکی و نیاز به دریافت خدمات تخصصی، انتقال آنها به مراکز درمانی تهران انجام خواهد شد.

سروش با تأکید بر پیگیری مستمر وضعیت مصدومان اظهار کرد: روند درمان بیماران به صورت مداوم دنبال می‌شود و تصمیم‌گیری درباره انتقال هر یک از افراد بستری بر اساس شرایط بالینی و نظر تیم پزشکی خواهد بود.

وی همچنین درباره وضعیت خاص مصدومان این حادثه گفت: بر اساس اطلاعات موجود، موردی از حضور مادر باردار در میان مصدومان واژگونی اتوبوس گزارش نشده است.