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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

شکراللهی: مدیریت انرژی در جنگ از اقدامات قابل توجه دولت بود

شکراللهی: مدیریت انرژی در جنگ از اقدامات قابل توجه دولت بود

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بازنشر بخش‌هایی از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، گفت: مدیریت انرژی در شرایط جنگ تحمیلی سوم و تحریم‌ها، از اقدامات مهم دولت چهاردهم بود.

منصور شکراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازنشر بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت در رسانه ایشان، گفت: توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به اقدامات دولت چهاردهم در شرایط جنگ تحمیلی سوم و پس از آن، نشان‌دهنده اهمیت عملکرد دستگاه اجرایی در مدیریت شرایط دشوار کشور است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیام به سه موضوع مهم یعنی تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، ترمیم نقاط مهم آسیب‌دیده و مدیریت انرژی اشاره کردند؛ اقداماتی که در شرایط عادی نیز از وظایف مهم دولت محسوب می‌شود اما در شرایط جنگی، تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن، اهمیت و دشواری بیشتری پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه حفظ جریان تأمین نیازهای مردم در چنین شرایطی نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است، اظهار کرد: اینکه با وجود فشارهای خارجی، تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم دنبال شده و نقاط آسیب‌دیده نیز مورد ترمیم قرار گرفته است، موضوعی قابل توجه است و باید استمرار پیدا کند.

شکراللهی همچنین «مدیریت انرژی» را یکی از محورهای مهم مورد اشاره رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: بخش مهمی از این موضوع به حوزه وزارت نفت بازمی‌گردد. تأمین پایدار سوخت، استمرار تولید و انتقال انرژی و مدیریت منابع در شرایط محدودیت و فشار، از جمله مسائلی است که عملکرد وزارت نفت در آن تأثیر مستقیم دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بازنشر این بخش از پیام رهبر معظم انقلاب در رسانه ایشان نیز از این جهت قابل توجه است که سه محور مشخص از عملکرد دولت را در یک مقطع حساس مورد تأکید قرار داده است. این موضوع می‌تواند برای مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی یک پیام روشن داشته باشد که اقدامات مؤثر در شرایط سخت باید با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

شکراللهی تأکید کرد: این تقدیر به معنای نادیده گرفتن مشکلات و کاستی‌ها نیست، بلکه بیانگر توجه به اقداماتی است که در شرایط دشوار انجام شده و لازم است نقاط قوت آنها حفظ و تقویت شود.

کد مطلب 6960454
زهرا علیدادی

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