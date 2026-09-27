به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باباحسینی، اظهار کرد: در کمتر از یک سال، ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات داخلی شهرداری برای نوسازی ناوگان آتش‌نشانی اختصاص یافت.

وی افزود: این اقدام با هدف افزایش توان عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و ارتقای سرعت و کیفیت امدادرسانی به شهروندان انجام شده است.

شهردار نسیم‌شهر ادامه داد: یک دستگاه نردبان هیدرولیکی ۳۲ متری، یک دستگاه کامیون ۲۶ تنی CNC و دو دستگاه خودروی عملیاتی ۱۸ تنی DEAWOO به ناوگان اضافه شده است.

باباحسینی گفت: دو دستگاه کامیونت ۵.۵ تنی DAFRAN، یک دستگاه کامیونت ۵ تنی FORCE، یک دستگاه پیکاپ فرماندهی و یک دستگاه نیسان پیشرو نیز به ناوگان آتش‌نشانی پیوسته‌اند.

وی با اشاره به آمار حوادث بیان کرد: میزان حوادث در مقایسه با سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است.

شهردار نسیم‌شهر آموزش‌های ایمنی در مدارس و اصناف و حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی را از عوامل مؤثر در کاهش حوادث عنوان کرد.

باباحسینی هدف‌گذاری برای زمان اعزام نیروها را کمتر از چهار دقیقه اعلام کرد و گفت: توسعه ایستگاه‌ها بر اساس تحلیل‌های GIS انجام می‌شود.

وی افزود: احداث ایستگاه شماره ۶ در محله خیرآباد نیز با هدف افزایش پوشش خدمات ایمنی در دستور کار قرار دارد.

شهردار نسیم‌شهر با اشاره به فعالیت ۷۵ نیروی عملیاتی خاطرنشان کرد: ۲۵ نیروی جدید و آموزش‌دیده نیز به مجموعه اضافه شده‌اند و برگزاری دوره‌های تخصصی به‌صورت مستمر ادامه دارد.

باباحسینی تأکید کرد: مدیریت شهری نسیم‌شهر به دنبال حرکت از واکنش صرف به حوادث به سمت مدیریت هوشمند و پیشگیرانه ریسک است.