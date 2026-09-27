به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبداللهی، مدیر سامانه ملی املاک و اسکان با اشاره به توسعه این سامانه در راستای پیشبرد حکمرانی داده‌محور در کشور، گفت: تاکنون اطلاعات ۸۸ میلیون کد ملی به کدپستی در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی متصل شده است.

وی افزود: طی دو سال اخیر، میزان مراجعات به سامانه ملی املاک و اسکان از ۴۰ میلیون مورد فراتر رفته که نشان‌دهنده رشد قابل توجه استفاده و استقبال شهروندان از این سامانه است.

۸۸ میلیون کد ملی به سامانه املاک و اسکان متصل شد

عبداللهی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۸ میلیون کد ملی به کدپستی در سامانه املاک و اسکان متصل شده و بیش از ۲۲ میلیون سرپرست خانوار، معادل حدود ۸۰ درصد خانوارهای کشور، نسبت به خوداظهاری اطلاعات خود و اعضای خانوار اقدام کرده‌اند. این میزان از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون بیش از پنج برابر افزایش یافته است.

مدیر سامانه ملی املاک و اسکان، این سامانه را بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در کشور دانست و بیان کرد: ثبت و تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان مزایایی از جمله تسهیل ارائه خدمات، کاهش کاغذبازی، مدیریت بحران در حوادثی مانند سیل و زلزله، به‌روزرسانی داده‌ها برای حکمرانی هوشمند و تخصیص بهینه منابع را به همراه دارد.

وی گفت: مطابق بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی دستگاه‌ها موظف هستند ارائه خدمات خود را به کدپستی خوداظهاری‌شده در سامانه املاک و اسکان منوط کنند.

عبداللهی یادآور شد: در همین راستا، تاکنون تمامی خدمات حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی از جمله ثبت‌نام نهضت ملی مسکن، ثبت‌نام وام ودیعه مسکن، اختصاص زمین در طرح جوانی جمعیت و سامانه قرارداد خودنویس به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شده‌اند.

وی تصریح کرد: همچنین ۵۳ دستگاه از سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان استفاده می‌کنند که از این تعداد، ۲۸ دستگاه از جمله بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، دفاتر اسناد رسمی، آموزش و پرورش و سامانه ثنا قوه قضائیه، ارائه خدمات خود را به استعلام از این سامانه منوط کرده‌اند.

داده‌ها برای سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ تحویل شد

مدیر سامانه ملی املاک و اسکان با اشاره به نقش این سامانه در اجرای سرشماری ثبتی مبنا، گفت: سامانه ملی املاک و اسکان یکی از پایه‌های اصلی سرشماری ثبتی مبناست و داده‌های مورد نیاز سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، هفته گذشته در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفت.

وی عنوان کرد: با این اقدام، گام دیگری برای عبور از شیوه‌های سنتی سرشماری و حرکت به سمت اجرای سرشماری ثبتی مبنا در کشور برداشته شده است.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت ثبت اطلاعات سکونتگاه و مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: مطابق قانون، هم مالکان و هم مستأجران موظف هستند اقامت و واحدهای مسکونی خود را در این سامانه ثبت کنند.

مدیر سامانه ملی املاک و اسکان در پایان از مردم خواست برای انجام خوداظهاری و دریافت خدمات، به سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir مراجعه کرده و نسبت به تعیین تکلیف اطلاعات سکونتگاه و مالکیت‌های خود اقدام کنند.