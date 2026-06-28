به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به تصمیم نهایی سران سه قوه و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: بر این اساس، ادارات کل راه و شهرسازی استانها مسئولیت آگاهیبخشی درباره حقوق موجران و مستأجران در اختلافات اولیه را بر عهده گرفتهاند.
وی افزود: در همین راستا، ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران سامانه تلفنی ۴۱۰۸۲۴۱۰ را برای پاسخگویی به پرسشها، اختلافات احتمالی و آگاهی بخشی پیرامون حقوق موجرین و مستاجرین هم استانی راه اندازی کرده است.
خالقی با بیان اینکه بر اساس تصمیم نهایی سران سه قوه، در صورت درخواست مستأجر برای تمدید قرارداد اجاره، اگر موجر افزایش اجارهبها بیش از سقف قانونی مطالبه کند یا بدون دلیل قانونی از تمدید قرارداد خودداری کند، قرارداد اجاره بهصورت خودکار با افزایش ۲۵ درصدی و برای مدت یک سال تمدید خواهد شد، تصریح کرد: البته قانونگذار مواردی را نیز برای فسخ قرارداد پیشبینی کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در پایان با تأکید بر اینکه نخستین راهکار برای حل اختلافات میان موجر و مستأجر، گفتگو است، خاطرنشان کرد: در صورتی که اختلافات از این طریق برطرف نشود، طرفین برای تعیین تکلیف نهایی به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.
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