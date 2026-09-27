پاکستان از زیردریایی جدید خود موشک کروز ضدکشتی شلیک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون، نیروی دریایی پاکستان از شلیک موفقیتآمیز یک موشک کروز ضدکشتی از نخستین زیردریایی کلاس «هنگور» این کشور در دریای عرب خبر داد؛ این آزمایش، نخستین شلیک تسلیحات از این زیردریایی تازهوارد به خدمت محسوب میشود.
بر اساس اعلام روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان، زیردریایی «پیاناس هنگور» در این آزمایش یک موشک کروز ضدکشتی را در برد بلند به سمت هدف تعیینشده شلیک کرد و با موفقیت آن را مورد اصابت قرار داد.
دریادار نوید اشرف، فرمانده نیروی دریایی پاکستان شاهد این آزمایش بود و بر اهمیت تقویت توانمندیهای زیرسطحی برای ایجاد بازدارندگی دریایی تأکید کرد.
این زیردریایی در ژوئن ۲۰۲۶ وارد بندر کراچی شد و نخستین فروند از هشت زیردریایی کلاس هنگور است که پاکستان قصد دارد در چارچوب همکاری دفاعی با چین به خدمت بگیرد. این زیردریاییها به سامانههای رزمی پیشرفته، حسگرهای مدرن، پیشران مستقل از هوا و قابلیتهای پنهانکاری مجهز هستند.
نیروی دریایی پاکستان اعلام کرده است این آزمایش نشاندهنده آمادگی عملیاتی و تلاش این کشور برای تقویت توان دفاع از مرزهای دریایی خود است.
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