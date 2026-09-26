انفجار در پاکستان ۱۱ کشته و ۳۰ زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی وقوع انفجاری در شهر «دیره اسماعیل‌خان» در شمال‌غرب پاکستان، ۱۱ نفر کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند.

سازمان امداد و نجات پاکستان اعلام کرد این انفجار روز شنبه رخ داده است.

طبق گزارش شبکه «تی‌ان‌ان» پاکستان به نقل از منابع محلی، انفجار در ایست بازرسی «امان میلا» در منطقه دارازیندا در حومه دیره اسماعیل‌خان رخ داده و ظاهراً یک خودروی حامل مواد منفجره به این ایست بازرسی کوبیده شده است.

بر اساس همین گزارش، نیروهای امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند، ۳۰ زخمی را برای درمان به بیمارستان‌ها منتقل کردند و اجساد ۱۱ قربانی نیز از محل خارج شد. پس از انفجار، نیروهای پلیس بیشتری به منطقه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی ادامه یافت.