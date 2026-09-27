کشف ۳۰ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در شرق استان تهران

سردار شهرام امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی و ضرورت صیانت از معیشت مردم، مقابله با قاچاق کالا، احتکار کالاهای اساسی و قاچاق سوخت را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، ۷۹ پرونده در حوزه احتکار تشکیل شده که ارزش کالاهای احتکاری این پرونده‌ها ۶ هزار میلیارد ریال بوده و پرونده‌ها برای رسیدگی قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته‌اند.

رئیس پلیس شرق استان تهران ادامه داد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا نیز مجموع کشفیات انجام‌شده به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد و در همین راستا ۳۶۶ دستگاه خودروی موسوم به «شوتی» به همراه بار قاچاق توقیف شده است.

امیریان با اشاره به کشفیات سوخت گفت: در این مدت بیش از ۴۰۰ هزار لیتر سوخت و فرآورده‌های نفتی نیز کشف شده است و مقابله با قاچاق سوخت با توجه به اهمیت تأمین نیازهای مردم، به صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه نظارت بر انبارها و سوله‌های موجود در شرق استان تهران به صورت دوره‌ای و روزانه انجام می‌شود، گفت: ورود کالای خارجی بدون طی تشریفات قانونی و همچنین نگهداری کالاهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده‌اند، در چارچوب قوانین مربوط به قاچاق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران همچنین از برخورد با جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: تعدادی از کارکنان دستگاه‌های دولتی در ارتباط با پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی احضار و پس از انجام تحقیقات، پرونده آنها برای رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی شده است.

امیریان در پایان تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی به صورت شبانه‌روزی در کنار مردم قرار دارد و مقابله با قاچاق، احتکار و قاچاق سوخت با هدف جلوگیری از اخلال در تأمین نیازهای جامعه با جدیت ادامه خواهد داشت.