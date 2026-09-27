به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌مراسم بزرگداشت هفتمین روز ارتحال مرجع عالیقدر شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (قدس‌سره‌الشریف)، با حضور جمعی از علما، روحانیون و اعضای بیت مکرم این مرجع فقید در زنجان برگزار می‌شود.

این مراسم به مناسبت هفتمین روز ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، از مراجع عالیقدر شیعه، روز دوشنبه ۶ مهرماه در شهر زنجان برگزار خواهد شد.

در این مراسم که با حضور اعضای بیت مکرم آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی و جمعی از علما و فضلای حوزه‌های علمیه کشور برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

ویژه‌مراسم بزرگداشت هفتمین روز ارتحال این مرجع عالیقدر، ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه ۶ مهرماه در مسجد و بقعه متبرکه امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان برگزار می‌شود.

این مراسم فرصتی برای گرامیداشت یاد و مقام علمی و معنوی حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی و تجلیل از سال‌ها مجاهدت علمی و خدمات ایشان در حوزه علمیه و عرصه دینی خواهد بود.

از عموم مردم مؤمن و علاقه‌مندان دعوت شده است با حضور در این مراسم، در آیین بزرگداشت هفتمین روز ارتحال این مرجع عالیقدر شرکت کنند.