به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره ملی داستاننویسی رضوی از مجموعه برنامههای بیستودومین جشنواره بینالمللی امام رضا(ع)، ظهر یکشنبه با حضور رئیس بنیاد بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع)، جمعی از مسئولان استانی و اصحاب فرهنگ و رسانه در خرمآباد برگزار شد.
ارسال ۷۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره
دبیر اجرایی جشنواره در این مراسم گفت: ۷۰۰ اثر به دبیرخانه شانزدهمین جشنواره ملی داستاننویسی رضوی ارسال شد که پس از داوری آثار توسط سه داور ملی، ۱۲ اثر در دو بخش داستان کوتاه و داستان بلند بهعنوان آثار برتر و شایسته تقدیر انتخاب شدند.
بر اساس اعلام هیئت داوران متشکل از حسین فتاحی، محمدرضا بایرامی و ابراهیم زاهدی مطلق، برگزیدگان این دوره از جشنواره به شرح زیر معرفی شدند:
برگزیدگان بخش داستان بلند
نفر اول: سیده طیبه سیدی از مشهد با داستان «شفاخانه»
نفر دوم: عابدین زارع با داستان «بازمانده»
نفر سوم: میکاییل بهروز با داستان «کتفهای لرزان»
همچنین در بخش شایسته تقدیر داستان بلند، از لیلا غلامی از خرمآباد با داستان «پیرمرد»، محمدتقی عزیزیان از خرمآباد با داستان «قرمز آجری» و معصومه عسکرینیا از مشهد با داستان «شعله آبی» تقدیر شد.
معرفی برگزیدگان داستان کوتاه
در بخش داستان کوتاه نیز علی سارانی از استان گلستان با داستان «دخیل پنهان» بهعنوان نفر اول، پگاه دالوند از استان لرستان با داستان «آغوش هشتمین خورشید» بهعنوان نفر دوم و هدی اسکندری از تهران با داستان «عطر حریر سبز» بهعنوان نفر سوم معرفی شدند.
در بخش شایسته تقدیر داستان کوتاه نیز از مهدی افخمی از تهران با داستان «نقال پرده ضامن آهو»، فاطمه املایی از استان اصفهان با داستان «زنگ کرامت» و زهراالسادات طباطبایی از تهران با داستان «پرواز دستهجمعی» تقدیر شد.
تقدیر از خانواده شهدای خادمان چایخانه رضوی
در این مراسم همچنین از خانوادههای شهیدان «علی بازگیر»، «علیعباس حسینپور» و «علیرضا سبزیپور» از خادمان چایخانه رضوی تقدیر به عمل آمد.
همچنین از مسعود سپهوندی دبیر علمی جشنواره، عبدالرضا شهبازی مسئول مؤسسه مجری جشنواره، سهیمه اسدزاده رابط خبری جشنواره و سیدمهدی موسوی مسئول انجمن داستاننویسی لرستان، از سوی بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تجلیل شد.
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