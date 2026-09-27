به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه ایران و بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، مدعی شد: در ۲۰ سال گذشته، نه یک یا ۲ مورد، بلکه ۷ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل صادر شده که تصریح می‌کنند ایران نمی‌تواند برنامه تسلیحات هسته‌ای داشته باشد.

نماینده آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه « آیا این خبر صحت دارد که ترامپ در تدارک ازسرگیری حملات نظامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای است؟»، ادعا کرد: این گزارش‌ها مبتنی بر منابع ناشناس است. آنچه می‌توانم بگویم این است که رئیس‌جمهور همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد تا اطمینان حاصل شود که جهان از خطر گروگان گرفته شدن توسط ایران مجهز به سلاح هسته‌ای، در امان می‌ماند!

مایک والتز سپس در واکنشی صرفا تبلیغاتی و رسانه ای به افکار عمومی در انتقاد از رد پیشنهاد ایران از سوی ترامپ، مدعی شد: پیشنهاد ایران که ترامپ آن را رد کرد، تلاشی ریاکارانه برای ارائه پیشنهادی بود که می‌ دانستند غیرقابل‌قبول است!

وی سپس ادعا کرد: ترامپ در سخنرانی خود در سازمان ملل آشکارا گفت که مسائل سیاسی هیچ ارتباطی با این موضوع ندارند. مسئله اصلی، حفظ امنیت نسل آینده در برابر تهدید ایران برای جهان با استفاده از سلاح هسته‌ای است!

والتز که نمی خواهد تردد آزادانه، امن و ایمن از تنگه راهبردی هرمز را پیش از تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به خاک ایران مورد توجه خود قرار دهد، ادعا کرد: چرا آن‌ ها به کشتی‌ های تجاری بین‌ المللی حمله می‌ کنند؟ ۱۴۶ کشور که رکوردی در سازمان ملل محسوب می‌شود، با ما در محکوم کردن حمله ایران به کشتی‌های غیرنظامی همراه شده‌اند! همان‌طور که نمی‌توانید به هواپیماهای مسافربری شلیک کنید (صرفاً به این دلیل که طرف یک مناقشه هستید)، نمی‌توانید به کشتی‌های غیرنظامی نیز شلیک کنید. ایران از سوی تمام جهان محکوم می‌شود و در تمامی زمینه‌ها قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند!