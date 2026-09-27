  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸

برگزاری «محفلی برای ستاره‌ها» به یاد ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی

برگزاری «محفلی برای ستاره‌ها» به یاد ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی

بیرجند- برنامه «محفلی برای ستاره‌ها» به یاد ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم بیرجند در نمایشگاه بین‌المللی این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب و در قالب برنامه‌های دومین کنگره ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی، برنامه «محفلی برای ستاره‌ها» با حضور احسان، آقای مدرس و خاله ستاره در نمایشگاه بین‌المللی بیرجند برگزار شد.

این برنامه با استقبال گسترده مردم بیرجند، به‌ویژه خانواده‌ها و کودکان، همراه شد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از حاضران به دلیل حضور پرشمار مردم، ایستاده برنامه را دنبال می‌کردند و لحظه‌به‌لحظه بر شمار جمعیت حاضر در سالن نمایشگاه بین‌المللی بیرجند افزوده می‌شد.

نقالی و شاهنامه‌خوانی، اجرای ترانه به صورت همخوانی با کودکان حاضر در برنامه و اجرای سرود توسط گروه سرود «مصباح» از جمله بخش‌های این برنامه بود.

همچنین شرکت‌کنندگان در این برنامه با مشت‌های گره‌کرده شعارهایی از جمله «مرگ بر منافق»، «مرگ بر وطن‌فروش خائن»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» سر دادند.

کد مطلب 6960716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها