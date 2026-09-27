به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب و در قالب برنامههای دومین کنگره ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی، برنامه «محفلی برای ستارهها» با حضور احسان، آقای مدرس و خاله ستاره در نمایشگاه بینالمللی بیرجند برگزار شد.
این برنامه با استقبال گسترده مردم بیرجند، بهویژه خانوادهها و کودکان، همراه شد؛ بهگونهای که بسیاری از حاضران به دلیل حضور پرشمار مردم، ایستاده برنامه را دنبال میکردند و لحظهبهلحظه بر شمار جمعیت حاضر در سالن نمایشگاه بینالمللی بیرجند افزوده میشد.
نقالی و شاهنامهخوانی، اجرای ترانه به صورت همخوانی با کودکان حاضر در برنامه و اجرای سرود توسط گروه سرود «مصباح» از جمله بخشهای این برنامه بود.
همچنین شرکتکنندگان در این برنامه با مشتهای گرهکرده شعارهایی از جمله «مرگ بر منافق»، «مرگ بر وطنفروش خائن»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» سر دادند.
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