  1. استانها
  2. کرمان
۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

دویست و یازدهمین شب حماسه آفرینی مردم مبعوث شده کرمان در میدان آزادی

دویست و یازدهمین شب حماسه آفرینی مردم مبعوث شده کرمان در میدان آزادی

کرمان- حماسه آفرینی مردم مبعوث شده کرمان در میدان آزادی این شهر به دویست و یازدهمین شب رسید.

دریافت 19 MB
کد مطلب 6960778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها