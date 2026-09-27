https://mehrnews.com/x3db7J ۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ کد مطلب 6960778 استانها کرمان استانها کرمان ۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳ دویست و یازدهمین شب حماسه آفرینی مردم مبعوث شده کرمان در میدان آزادی کرمان- حماسه آفرینی مردم مبعوث شده کرمان در میدان آزادی این شهر به دویست و یازدهمین شب رسید. دریافت 19 MB کد مطلب 6960778 کپی شد مطالب مرتبط فریاد مردم مبعوث شده کرمان: در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم اقتدار و ایستادگی مردم مبعوث شده کرمان در شب دویست و چهارم رزمایش ۹۰ هزار نفری «اقتدار جانفدای ایران» در کرمان برگزار میشود برچسبها کرمان حماسه حضور جنگ رمضان روایت ایثار و ایستادگی
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