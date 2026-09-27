پاریس ادعا کرد: حمایت نظامی از عربستان کاملا تدافعی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، امروز یکشنبه با طرح ادعایی مضحک مدعی شد که حمایت نظامی این کشور از عربستان سعودی برای کمک به مقابله با حملات ارتش و مبارزان یمنی، ماهیتی «کاملا تدافعی» دارد!

این اظهارات که در شبکه تلویزیونی دولتی «فرانس ۲» بیان شد، در پی اعلام امانوئل ماکرون رئیس‌ جمهور فرانسه در روز پنجشنبه مبنی بر اعزام نیروهای نظامی، واحدهای راداری و «سامانه‌ های دفاعی» فرانسه به عربستان سعودی صورت گرفت.

ژان-نوئل بارو، در پاسخ به این پرسش که آیا کمک فرانسه به معنای آن است که پاریس به شریکی در جنگ عربستان علیه یمنی ها تبدیل شده، مدعی شد: به‌ هیچ‌ وجه... این اقدام کاملاً تدافعی است. از زمان آغاز جنگ (تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی) علیه ایران، ما برای حفاظت از متحدان و شرکای خود، تجهیزات و نیروهای نظامی مستقر کرده‌ایم.