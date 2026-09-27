تشکیل پایگاه تیروکمان در سیرجان؛ کسب طلا در ناگویا سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان همراه با بهادران دبیر انجمن و عابدی ....... در نشست خبری که امروز (یکشنبه ٥ شهریور) برگزار شد در مورد آخرین وضعیت شاگردانش برای حضور در بازی های پاراآسیایی توضیح داد.



بهادران: با کنار رفتن زهرا نعمتی با چالش مدال اوری مواجه شدیم

بهادران دبیر انجمن پاراتیروکمان در ابتدای این نشست گفت: یکی از فاکتورهای مهم برای توسعه ورزش معلولان رسانه است، وقتی رسانه فعال است در مراجعه معلولان برای گرایش به رشته های مختلف و حتی توسعه زیر ساخت ها تاثیر دارد.



وی یادآور شد: پاراتیروکمان زیر نظر فدراسیون تیر و کمان بود، بعد از المپیک پاریس به فدراسیون جانبازان بازگشتیم و خانم زهرا نعمتی به عنوان نایب رئیس و سرمربی منصوب شد.

بهادران با بیان اینکه در ادامه با کمک زهرا نعمتی برنامه راهبردی ترسیم کردیم و بر مبنای ان برنامه ریزی کردیم، خاطرنشان کرد: در ادوار مختلف المپیک ١١ مدال شامل ٣ طلا داشتیم که ٣ طلا به نام زهرا نعمتی بود، یعنی ٦٠ درصد مدال ها به نام وی بود. بعد از کنار گذاشتن ورزش قهرمانی با چالش مدال اوری مواجه شدیم، باید زهرا نعمتی دیگری شناسایی می کردیم که شاید هر ١٠٠ سال پیدا شود.



وی تصریح کرد: تجربه های زهرا نعمتی برای ما سرمایه بود، روزی که تیم از فدراسیون تیر و کمان به جانبازان بازگشت، میانگین بالای ٤٠ سال را داشت و حالا آن به ٣٢ سال رسانده ایم.



دبیر انجمن پاراتیروکمان با اشاره به پیگیری اردوها و مسابقات قهرمانی کشوری تصریح کرد: طی این مدت باشگاه گل گهر همواره حامی ما بوده است. حتی در زمینه تجهیزات هم کمک حال ما بود بنابراین قدردان باشگاه گل گهر سیرجان هستیم.



حسین عابدی: تجهیزات لازم برای پاراتیروکمان تهیه شده است



در ادامه حسین عابدی گفت: از یک مقطعی مطالعه ای در حوزه ورزش انجام شد، نتیجه جالب بود، در تاریخ المپیک ورزشکاران کرمان سهمیه زبادی کرمان نداشتند، فقط زهرا نعمتی و اقای اسلامی را داشتیم و همین باعث شد روی رشته هایی غیر از فوتبال که بیش از ٣٠ سال در ان فعالیت داشتیم، برنامه ریزی کردیم، ٥ رشته را شناسایی کردیم تا روی انها کار کنیم و امروز ٨ رشته در مجموعه باشگاه فعال است.



وی ادامه داد: بیشتر از ٢ هزار ورزشکار تحت پوشش آکادمی هستند، از شهرهای مختلف بهترین مربیان را جذب کردیم. سال گذشته جای خالی ورزش توان یابان را احساس کردیم، از زهرا نعمتی دعوت کردیم تا به عنوان مشاور کنارمان باشد. با توجه به حضور زهرا نعمتی در راس کادر فنی تیم ملی، حمایت از این تیم را در برنامه قرار دادیم. نعمتی اسطوره ورزش کشور است و به گردن هم استانی ها حق دارند.



عابدی یاداور شد: تجهیزات تیروکمان تهیه شده تا بعد از ناگویا خیلی جدی در این رشته و استعدادیابی روی کار کنیم.

زهرا نعمتی: تشکیل پایگاه تیروکمان در سیرجان؛ کسب طلا در ناگویا سخت است



زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان در ادامه این نشست خبری به تشریح شرایط پاراتیروکمان و تیم اعزامی پرداخت.



وی ابتدا با تقدیر از مجموعه گل گهر و اعتمادی که به او شده است، گفت: از اینکه نتیجه سال ها تلاشم را در قالب تجربه انتقال دهم خوشحالم چون سال ها از بیت المال برای من هزینه شد و حالا باید تجربه ها به کار گرفته شود.



نعمتی با تشکر از اسفندیار پور مدیریت باشگاه گل گهر به خاطر توجه به به پاراتیروکمان تصریح کرد: کار سخت بود، سال ها مدال کسب می شد و مسئولان به پشتوانه سازی توجه نداشتند و بعد از اینکه زهرا نعمتی ها تصمیم به فعالیت مربیگری دارند، با خلا مواجه شدیم.



سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان یادآور شد: با این حال نا امید نیستیم، در طول یک سال و نیم گذشته ٢٣ اردو داشتیم اما در مجموع پارا تیر و کمان از بدشانس ترین ها است. ٥ اعزام را در این مدت از دست دادیم از جمله مسابقات تایلند که ورودیه ناگویا بود. برای این رقابت ها ١٣ ورزشکار ثبت نام شده بودند.



نعمتی تاکید کرد: همزمان با دو جنگ ١٢ روزه و جنگ رمضان مهمترین مسابقات برگزار می شد اما انها را از دست دادیم. با این حال با رایزنی های صورت گرفته ٥ سهمیه گرفتیم.



وی با اشاره به غیبت ایران در بخش میکس و انفرادی میکس دبلیو وان بازی های پاراآسیایی گفت: به خاطر یکسری اشتباهات فرصت حضور در این بخش را نداریم و اینگونه محمدرضا زندی در این بخش فرصت حضور را از دست داد. امیدوارم برای المپیک این فرصت مهیا شود. تلاش کردیم معلولیت های شدید را بازگردانیم، ٦ ورزشکار را به عنوان دبلیو وان داریم.



سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان همچنین به مسابقات جهانی هند که با حضور ١٥٠ ورزشکار از ١٩ کشور برگزار شد، اشاره داشت و افزود: در این رقابت ها سمیه رحیمی در ریکرو رکورد خوبی زد و با محدیه بابا حبیب چهارم میکس شدند، سمیه رحیمی در انفرادی طلا کرفت که برای خودم دلچسب بود چون بعد از سال ها طلای این بخش به کشورمان بازگشت. در بخش کامپوند مسابقات جهانی هند هم رکوردهای خوبی ثبت شد.



وی ادامه داد: در همین رقابت های هند با حمایت گل گهر و فدراسیون حاضر شدیم. شاید اگر حمایت این باشگاه نبود، این مسابقات را هم از دست می دادیم.



نعمتی با ابراز امیدواری نسبت به نتیجه گیری در بازی های پارااسیایی ناگویا در مورد کنار رفتن محمدرضا عرب عامری از ترکیب تیم اعزامی به این بازی ها گفت: قبل از المپیک عرب عامری اسیب داشت اما تمریناتش را ادامه داد، در نهایت با نظر پزشکان جراحی کرد و فرصت حضور در ناگویا را از دست داد. البته یک ماه است که عرب عامری تیروکمان را شروع کرده و به تمرینات بازگشته است. امیدواریم او را دوباره آماده داشته باشیم.



وی با اشاره به حضور غلامرضا رحیمی در ترکیب تیم اعزامی به ناگویا گفت: رحیمی همراه با عرب عامری در بازی های آسیایی هانگژو مدال طلای دوبل را گرفت. حالا مسئولیت سنگین روی دوش رحیمی است.

سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در رابطه با شانس کسب مدال طلا در ناگویا گفت: از طلا گفتن سخت است، رنگ مدال را نمی شود تعیین کرد، شرایط پاراتیر و کمان یکنواخت نیست اما رحیمی در شریاط خوبی قرار دارد. تلاش مان این است که اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

نعمتی با بیان اینکه سمیه رحیمی در مسابقات جهانی هند برای اولین بار به فینال راه یافت، تصریح کرد: مسابقات جهانی هند و طلای ان انگیزه سمیه رحیمی را بیشتر کرده است. با این حال دستیابی به طلا اصلا قابل پیش بینی نیست. در بسیاری مسابقات ورزشکار تاپ یک کشور به یک ورزشکار پائین تر می بازد. در این رشته همیشه اولین خطا اخربن خطا است. در کل سمیه رحیمی کار سختی در ناگویا دارد چون صاحب طلا و نقره پاریس در این بازی ها حضور دارند اما او شجاع است.

نعمتی با تاکید بر اینکه پاراتیروکمان یک رشته تجهیزات محور است، گفت: به خاطر تحریم ها و نوسان قیمت دلار با مشکل تجهیزات مواجه هستیم اما برای با حمایت باشگاه تجهیزات به روز شده است با این حال برای المپیک لس انجلس باید به روزتر شود. به هر حال به غیر از 5 بازیکنی که به ناگویا اعزام می شوند، ورزشکاران دیگری هم داریم که باید تجهیزات شان به روز شود.

سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان در پایان به یک اتفاق خوب و ارزشمند در سیرجان در رابطه با تشکیل و راه اندازی پایگاه تیروکمان اشاره داشت و گفت: با راه اندازی این پایگاه، دوره های بین المللی با حضور مربیان برجسته برگزار میکنیم. ضمن اینکه بعد از بازیهای پاراآسیایی، رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی دوباره تیم ملی را در سیرجان برگزار می کنیم.