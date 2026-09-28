رحیم شهیدیپور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای این شهرستان برای توسعه کشت دوم اظهار کرد: در سال زراعی جاری، بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری بابل پس از پایان برداشت برنج به کشت محصولات علوفهای پاییزه اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: از مجموع سطح پیشبینیشده، حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ هکتار به کشت شبدر برسیم، ۲ هزار و ۱۳۵ هکتار به قصیل و ۲۱۷ هکتار نیز به سایر محصولات علوفهای اختصاص دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با بیان اینکه توسعه کشت علوفه پاییزه میتواند بخشی از نیاز دامداران به خوراک را از منابع داخلی تأمین کند، گفت: افزایش تولید علوفه ضمن کاهش هزینههای تغذیه دام، ظرفیت نگهداری دامهای شیری و پرواری را افزایش داده و به بهبود وضعیت اقتصادی دامداران کمک میکند.
شهیدیپور ادامه داد: کشت محصولات علوفهای به صورت تککشتی یا ترکیبی از گیاهان گرامینه و لگومینوز، علاوه بر تأمین خوراک دام، میتواند در بهبود وضعیت خاک، کاهش فرسایش، افزایش تنوع زیستی و استفاده بهتر از اراضی شالیزاری پس از برداشت برنج مؤثر باشد.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیت اراضی کشاورزی، بیان کرد: توسعه کشت دوم در شالیزارها، بهویژه محصولات علوفهای، امکان استفاده بیشتر از ظرفیت تولیدی زمین در طول سال را فراهم کرده و میتواند به کاهش وابستگی دامداران به نهادههای خریداریشده از خارج شهرستان کمک کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل همچنین بر تداوم حمایتهای فنی و ترویجی از کشاورزان و دامداران تأکید کرد و گفت: هدف از این برنامه، افزایش بهرهوری از منابع موجود، تقویت تولید علوفه داخلی و کمک به کاهش هزینههای تولید در بخش دامپروری است.
شهیدیپور خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت شالیزارها برای کشت محصولات پاییزه، در صورت رعایت اصول فنی و مدیریت مناسب منابع آب و خاک، میتواند به عنوان یکی از الگوهای قابل توسعه در بخش کشاورزی شهرستان مورد توجه قرار گیرد.
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