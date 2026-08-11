به گزارش خبرنگار مهر، نشست تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانهای با حضور سرتیپ دوم پاسدار حسن حکمتیانراز، فرمانده دانشگاه علوم و فنون زمینی امیرالمؤمنین(ع)، و یوسف افشارینیا، مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان، در دانشگاه علوم و فنون زمینی امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد.
در ابتدای نشست، به پیشینه تاریخی دانشگاه علوم و فنون زمینی امیرالمومنین(ع) اشاره شد؛ این مرکز که در سالهای نخست انقلاب و دوران دفاع مقدس به عنوان پادگانی برای آموزش نیروهای سپاه فعالیت میکرد، با گذر از مراحل مختلف آموزشی و ارتقای جایگاه از مرکز آموزش غدیر به دانشکده علوم و فنون نظامی، اکنون به دانشگاه علوم و فنون زمینی امیرالمؤمنین(ع) تبدیل شده است.
سرتیپ دوم پاسدار حسن حکمتیانراز در این نشست با اشاره به جایگاه معنوی این دانشگاه گفت: این مجموعه به واسطه حضور رزمندگان، مربیان و شهدای بسیاری که در این مکان آموزش دیدهاند، جایگاهی ویژه دارد.
وی افزود: این دانشگاه در چارچوب رویکرد دانشگاه نسل پنجم، بر چهار محور تربیت، آموزش، پژوهش و دفاع استوار است.
فرمانده دانشگاه علوم و فنون زمینی امیرالمؤمنین(ع) تصریح کرد: هدف اصلی ما تربیت پاسدار در تراز انقلاب اسلامی است؛ نیرویی که علاوه بر برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، از روحیه معنوی و آمادگی لازم برای انجام مأموریتهای دفاعی برخوردار باشد.
وی با اشاره به فعالیتهای همزمان دانشگاه در عرصههای مختلف گفت: این دانشگاه در کنار آموزش نیروها، در حوزههای پژوهشی و تحقیقاتی، دفاع از مراکز حساس، محرومیتزدایی، سازندگی، فعالیتهای فرهنگی و اعزام گروههای جهادی نیز مشارکت دارد.
حکمتیانراز با بیان اینکه تهدیدها میتوانند به فرصت تبدیل شوند، افزود: متناسب با تغییر نوع تهدیدها و تجربههای جنگهای اخیر، محتوای آموزشی و سرفصلهای دروس دانشگاه بازنگری میشود تا دانشجویان با آخرین نیازهای عملیاتی و دفاعی کشور آشنا شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از خبرنگاران، فعالیت رسانهای را مصداق «جهاد تبیین» دانست و گفت: خبرنگاران در خط مقدم جهاد رسانه، آگاهیبخشی، مطالبهگری و شفافسازی قرار دارند و در بحرانها و حوادث مختلف، روایتگر صادق مقاومت، ایثار و فداکاری مردم و نیروهای مسلح بودهاند.
او با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در جامعه اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز داریم و رسانهها در این زمینه مسئولیتی مهم بر عهده دارند تا از تفرقهافکنی دشمن جلوگیری کنند.
در این نشست، یوسف افشارینیا، مدیرکل صدا و سیمای استان اصفهان نیز با تبریک روز خبرنگار و تسلیت ایام پایانی ماه صفر، از تلاشهای اصحاب رسانه در عرصه اطلاعرسانی قدردانی کرد.
افشارینیا گفت: عرصه خبر و رسانه، عرصه آگاهی، شجاعت و مسئولیتپذیری است و فعالان این حوزه باید دانش و بینش را با اعتقاد همراه کنند تا بتوانند رسالت خود را بهدرستی انجام دهند.
وی با اشاره به عملکرد رسانهها در سالهای اخیر تصریح کرد: خبرنگاران در جریان اغتشاشات، حوادث و جنگهای اخیر، در کنار مردم و نیروهای مسلح حضور داشتند و روایتگر صادق حماسه آفرینیها و مقاومت ملت ایران بودند.
این نشست با تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانهای و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه، به پایان رسید.
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