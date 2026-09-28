به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی قمی شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت آیتالله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی با تأکید بر ضرورت توجه به سیره عملی عالمان دینی اظهار کرد: شناخت شخصیت عالمان تنها با آگاهی از جایگاه علمی آنان کامل نمیشود و رفتار، اخلاق و شیوه زندگی آنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با استناد به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره ویژگیهای عالمان وارسته گفت: عالم حقیقی کسی است که انسان را از ریا به اخلاص، از تکبر به تواضع، از شک به یقین، از دنیاگرایی به زهد و از دشمنی به خیرخواهی دعوت کند.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به پیشینه حوزه علمیه قم افزود: این حوزه نزدیک به یک قرن از دوران تأسیس مجدد خود را پشت سر گذاشته و استمرار آن مرهون اخلاص، ایثار و فداکاری عالمانی است که منافع شخصی و جایگاه خود را بر مصلحت حوزه و دین مقدم نکردند.
حسینی قمی با اشاره به نقش آیتالله میرزامحمد ارباب، آیتالله حجت، آیتالله صدر و آیتالله خوانساری در تاریخ حوزه علمیه قم بیان کرد: برخی از این بزرگان با وجود برخورداری از جایگاه علمی و سابقه طولانی، با اخلاص از آیتالله حاج شیخ عبدالکریم حائری حمایت کردند و زمینه ماندگاری ایشان در قم و تقویت حوزه علمیه را فراهم ساختند.
وی با اشاره به سیره آیتالله حاج شیخ عبدالکریم حائری(ره) و دیگر بزرگان حوزه خاطرنشان کرد: زندگی این عالمان نشان میدهد که عالم دینی نباید هدف خود را کسب عنوان، مال و مقام قرار دهد، بلکه باید خدمت به دین و مردم را اصل و اساس فعالیت خود بداند.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه به خاطرات نقلشده از آیتالله العظمی شبیری زنجانی درباره عالمان گذشته اشاره کرد و گفت: سادهزیستی، تواضع و توجه به مردم از ویژگیهای برجسته علمای بزرگ بود و آنان حتی در موضوع وجوهات شرعی نیز دیگر عالمان را بر خود مقدم میکردند.
وی افزود: این بزرگان جایگاه علمی و اجتماعی خود را وسیلهای برای کنار زدن دیگران قرار نمیدادند و در رفتار آنان، اخلاص و ترجیح مصالح دین و حوزه بر منافع شخصی آشکار بود.
حسینی قمی با تأکید بر نقش رفتار عالمان در تربیت دینی جامعه اظهار کرد: انسان تنها با مطالعه کتاب و شنیدن سخنرانی ساخته نمیشود، بلکه مشاهده عالمی که به آنچه میگوید عمل میکند میتواند تأثیری عمیق بر باور و رفتار انسان داشته باشد.
وی با اشاره به ارتباط علمی و معنوی برخی بزرگان انقلاب با آیتالله حاج شیخ عبدالکریم حائری(ره) افزود: این ارتباطها نمونهای از تأثیرگذاری شخصیتهای علمی و اخلاقی بر نسلهای بعدی است و نشان میدهد که سیره عملی عالمان در کنار آثار علمی آنان میتواند نقش تربیتی ماندگاری داشته باشد.
استاد حوزه علمیه قم با استناد به روایتی از امام صادق(ع) درباره پرهیز از پیروی دنیادوستان گفت: در انتخاب الگوهای دینی باید دقت کرد و اگر عالمی شیفته دنیا، مال و مقام باشد نباید دین را از او آموخت.
ویژگیهای شخصیتی آیتالله العظمی شبیری زنجانی
وی در ادامه به ویژگیهای شخصیتی آیتالله العظمی شبیری زنجانی پرداخت و بیان کرد: آن مرحوم در کنار جایگاه علمی برجسته، از تواضع، زهد، دوری از جاه و مقام و توجه ویژه به مردم برخوردار بود و این ویژگیها در سیره عملی ایشان نمود داشت.
حسینی قمی با اشاره به خاطرات آیتالله العظمی شبیری زنجانی درباره پدر بزرگوارشان، آیتالله سیداحمد شبیری زنجانی، اظهار کرد: ایشان از پدر خود به عنوان یکی از عوامل توفیق علمی و معنوی خویش یاد میکردند و ارتباط با اهل کمال را از عوامل مؤثر در شکلگیری شخصیت علمی خود میدانستند.
وی همچنین به تواضع آیتالله العظمی شبیری زنجانی در بیان شرح حال شخصی خود اشاره کرد و افزود: ایشان در خاطراتی که از عالمان بزرگ نقل کرده بودند، بخش مربوط به شرح حال خود را به دلیل نارضایتی از انتشار آن حذف کردند و این رفتار، جلوهای از تواضع و پرهیز ایشان از مطرح کردن خویش بود.
استاد حوزه علمیه قم خدمت به مردم را از ویژگیهای برجسته زندگی آیتالله العظمی شبیری زنجانی دانست و گفت: ایشان در موسم حج ساعتهای طولانی در مسجدالحرام مینشستند و به پرسشهای زائران و روحانیون پاسخ میدادند و خدمت به مردم را از مهمترین وظایف خود میدانستند.
وی با اشاره به سیره مراجع بزرگ حوزه علمیه قم در اختصاص زمان مشخص برای پاسخگویی به مردم خاطرنشان کرد: ارتباط مستقیم با مردم و پاسخگویی به نیازهای آنان از سنتهای ارزشمند حوزههای علمیه است و عالم دینی در کنار فعالیت علمی باید این مسئولیت را نیز مورد توجه قرار دهد.
حسینی قمی اهتمام به نماز اول وقت و نماز جماعت را از دیگر جلوههای سیره آیتالله العظمی شبیری زنجانی برشمرد و اظهار کرد: ایشان حدود ۵۰ سال در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها نماز جماعت صبح، مغرب و عشا را اقامه کردند.
وی افزود: آیتالله العظمی شبیری زنجانی در مدرسه فیضیه نیز در نوبتهای ظهر و عصر به اقامه نماز جماعت میپرداختند و اهتمام به نماز در کنار پاسخگویی به مردم، فعالیت علمی، تواضع و زهد از ویژگیهای برجسته سیره عملی ایشان بود.
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