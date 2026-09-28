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۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۳

کاهش محسوس دما از روز سه‌شنبه در استان ایلام

کاهش محسوس دما از روز سه‌شنبه در استان ایلام

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از کاهش محسوس دما از روز سه‌شنبه در استان ایلام خبر داد.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه با خروج هوای گرم، الگوی هوای پاییزی در استان استقرار پیدا می‌کند و دمای هوا در محدوده نرمال قرار می‌گیرد، اظهار داشت: با توجه به تغییر فصل، در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتاً شدید و شدید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این وزش باد می‌تواند به سازه‌های سبک و موقتی آسیب وارد کند، تصریح کرد: لازم است نسبت به استحکام این سازه‌ها اقدامات لازم صورت گیرد و شهروندان نیز تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

کارشناس هواشناسی استان با اشاره به اینکه این تغییرات جوی در این فصل از سال طبیعی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: شهروندان به ویژه کشاورزان و دامداران باید نسبت به این شرایط جوی توجه داشته باشند و برنامه‌های خود را بر اساس این اطلاعات تنظیم کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش می‌کند، گفت: شهروندان می‌توانند اطلاعات دقیق‌تر را از طریق رسانه‌های رسمی دریافت کنند و از هرگونه عملیات کشاورزی در زمان وزش باد شدید خودداری نمایند.

کد مطلب 6960915

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