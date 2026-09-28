ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه با خروج هوای گرم، الگوی هوای پاییزی در استان استقرار پیدا میکند و دمای هوا در محدوده نرمال قرار میگیرد، اظهار داشت: با توجه به تغییر فصل، در بعضی ساعتها وزش باد نسبتاً شدید و شدید در سطح استان پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه این وزش باد میتواند به سازههای سبک و موقتی آسیب وارد کند، تصریح کرد: لازم است نسبت به استحکام این سازهها اقدامات لازم صورت گیرد و شهروندان نیز تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
کارشناس هواشناسی استان با اشاره به اینکه این تغییرات جوی در این فصل از سال طبیعی محسوب میشود، خاطرنشان کرد: شهروندان به ویژه کشاورزان و دامداران باید نسبت به این شرایط جوی توجه داشته باشند و برنامههای خود را بر اساس این اطلاعات تنظیم کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش میکند، گفت: شهروندان میتوانند اطلاعات دقیقتر را از طریق رسانههای رسمی دریافت کنند و از هرگونه عملیات کشاورزی در زمان وزش باد شدید خودداری نمایند.
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