به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیمورییانسری پیش از ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت تولید مرغ در مازندران اظهار کرد: در شهریورماه امسال ۱۷.۲ میلیون قطعه جوجهریزی در واحدهای تولیدی استان انجام شد که بالاترین میزان جوجهریزی در میان استانهای کشور به شمار میرود.
وی افزود: سهم مازندران از مجموع جوجهریزی کشور در شهریورماه به ۱۲.۵۶ درصد رسید که نشاندهنده جایگاه این استان در زنجیره تولید گوشت مرغ و تأمین نیاز بازار است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه روند تولید در این بخش در نیمه نخست سال نیز ادامه داشته است، گفت: طی ۶ ماهه نخست سال جاری در مجموع ۹۵ میلیون قطعه جوجهریزی در استان انجام شده است.
تیمورییانسری ادامه داد: استمرار این میزان تولید نیازمند توجه همزمان به زیرساختهای تولید، تأمین نهادههای مورد نیاز مرغداران و ارتقای بهرهوری در واحدهای جوجهکشی است.
وی با اشاره به نقش تولید مرغ در اقتصاد استان و تأمین امنیت غذایی تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان و تقویت زیرساختهای این زنجیره از محورهای مورد توجه سازمان جهاد کشاورزی برای تداوم روند تولید در استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: استمرار تولید در صنعت طیور علاوه بر تأمین بخشی از نیاز پروتئینی جامعه، در ایجاد اشتغال و پویایی اقتصادی استان نیز نقش دارد.
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