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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

مازندران صدرنشین جوجه‌ریزی کشور شد؛ ثبت ۹۵ میلیون قطعه در ۶ ماه

مازندران صدرنشین جوجه‌ریزی کشور شد؛ ثبت ۹۵ میلیون قطعه در ۶ ماه

ساری- رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: طی ۶ ماه نخست سال جاری در مجموع ۹۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری پیش از ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت تولید مرغ در مازندران اظهار کرد: در شهریورماه امسال ۱۷.۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای تولیدی استان انجام شد که بالاترین میزان جوجه‌ریزی در میان استان‌های کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: سهم مازندران از مجموع جوجه‌ریزی کشور در شهریورماه به ۱۲.۵۶ درصد رسید که نشان‌دهنده جایگاه این استان در زنجیره تولید گوشت مرغ و تأمین نیاز بازار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه روند تولید در این بخش در نیمه نخست سال نیز ادامه داشته است، گفت: طی ۶ ماهه نخست سال جاری در مجموع ۹۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان انجام شده است.

تیموری‌یانسری ادامه داد: استمرار این میزان تولید نیازمند توجه همزمان به زیرساخت‌های تولید، تأمین نهاده‌های مورد نیاز مرغداران و ارتقای بهره‌وری در واحدهای جوجه‌کشی است.

وی با اشاره به نقش تولید مرغ در اقتصاد استان و تأمین امنیت غذایی تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان و تقویت زیرساخت‌های این زنجیره از محورهای مورد توجه سازمان جهاد کشاورزی برای تداوم روند تولید در استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: استمرار تولید در صنعت طیور علاوه بر تأمین بخشی از نیاز پروتئینی جامعه، در ایجاد اشتغال و پویایی اقتصادی استان نیز نقش دارد.

کد مطلب 6961232

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