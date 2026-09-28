به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت فقیه عالی مقام، مرحوم آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی در شهرکرد برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، این مراسم بزرگداشت سه‌شنبه هفتم مهرماه همراه با نماز مغرب و عشاء در حسینیه اعظم شهرکرد برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد سخنران این مراسم است.

از عموم مردم مومن و قدردان شهرکرد برای حضور در این مراسم معنوی دعوت به عمل آمده است.