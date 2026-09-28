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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

مراسم بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی در شهرکرد برگزار می‌شود 

مراسم بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی در شهرکرد برگزار می‌شود 

شهرکرد- مراسم بزرگداشت فقیه عالی مقام، مرحوم آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی فردا سه‌شنبه در شهرکرد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت فقیه عالی مقام، مرحوم آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی در شهرکرد برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، این مراسم بزرگداشت سه‌شنبه هفتم مهرماه همراه با نماز مغرب و عشاء در حسینیه اعظم شهرکرد برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد سخنران این مراسم است.

از عموم مردم مومن و قدردان شهرکرد برای حضور در این مراسم معنوی دعوت به عمل آمده است.

کد مطلب 6960946

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