به گزارش خبرنگار مهر، سپنتا حبیبی پیش از ظهر دوشنبه در آیین سنگرسپاری رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در تالار بلاغ ادارهکل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد با اشاره به اینکه این استان از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی غنی برخوردار است، اظهار کرد: این سرزمین سرشار از آیینها، سنتها و خرده فرهنگهای غنی است که بخشی از آن به همت حوزه هنری استان و در قالبهای مختلف هنری اعم از هنرهای نمایشی، تجسمی، کتاب و ... معرفی شده است.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه از ریاست جدید حوزه هنری نیز انتظار میرود رویکرد جدی معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی دنبال شود، ادامه داد: این امیدواری وجود دارد که شاهد پیوند مناسب میان هنر و مسائل فرهنگی و اجتماعی در دوره جدید ریاست این نهاد انقلابی باشیم.
حبیبی بیان کرد: موضوعاتی نظیر ایثار و شهادت، فرهنگ حجاب و عفاف، هویت، خانواده و آسیبها اگر با زبان هنر بازنمایی شود، بهتر تبیین و روشنگری میشود.
وی تصریح کرد: در استان ما مسائل و موضوعات فراوانی وجود دارد که اگر با زبان هنر بیان شود، به دل خواهد نشست.
یادآور میشود در این آیین، از زحمات احسان قائدی قدردانی به عمل آمد و محمدحسن سلیمی بنی به عنوان رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری معرفی شد.
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