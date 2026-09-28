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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

آشنایی دانش‌آموزان با ظرفیت‌های گردشگری میاندورود ضروری است

آشنایی دانش‌آموزان با ظرفیت‌های گردشگری میاندورود ضروری است

میاندورود- فرماندار میاندورود با تأکید بر ضرورت شناسایی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان، آشنایی دانش‌آموزان با جاذبه‌های تاریخی و طبیعی منطقه را گامی مهم در مسیر توسعه گردشگری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی صبح دوشنبه در آیین نواختن زنگ گردشگری در مدرسه شهید آذریان روستای اسلام‌آباد، گردشگری را یکی از ظرفیت‌های مهم برای ایجاد درآمد پایدار و تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی شهرستان دانست.

وی با بیان اینکه گردشگری فراتر از یک فعالیت اقتصادی است، اظهار کرد: این حوزه به دلیل ارتباط گسترده با بخش‌های مختلف جامعه و اقتصاد، می‌تواند به عنوان یکی از محورهای توسعه شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار میاندورود افزود: در این مسیر باید ظرفیت‌های آشکار و پنهان شهرستان شناسایی و معرفی شوند تا توانمندی‌های کمتر دیده‌شده نیز در مسیر توسعه قرار گیرند و زمینه ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم منطقه فراهم شود.

بابایی لولتی با اشاره به برگزاری آیین زنگ گردشگری در مدارس گفت: هدف از این برنامه افزایش توجه به ظرفیت‌های گردشگری و آشنایی نسل آینده با اهمیت این حوزه در روند توسعه منطقه است.

وی ادامه داد: تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه گردشگری می‌تواند به رونق اقتصادی، معرفی ظرفیت‌های مناطق و ایجاد فرصت‌های تازه برای جوامع محلی منجر شود.

فرماندار میاندورود بر ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت‌های گردشگری شهرستان تأکید کرد و گفت: برای استفاده مناسب از این ظرفیت‌ها باید برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند داشته باشیم و توانمندی‌های شهرستان را به شکل مطلوب به گردشگران و سایر مناطق معرفی کنیم.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در نهادینه کردن فرهنگ گردشگری تصریح کرد: مدارس ظرفیت مناسبی برای آشنایی دانش‌آموزان با میراث فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری هر منطقه دارند.

بابایی لولتی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان امروز می‌توانند در آینده به سفیران معرفی ظرفیت‌های شهرستان تبدیل شوند و با شناخت درست از داشته‌های منطقه، نقش مؤثری در معرفی و توسعه گردشگری میاندورود ایفا کنند.

کد مطلب 6961216

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