به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی صبح دوشنبه در آیین نواختن زنگ گردشگری در مدرسه شهید آذریان روستای اسلام‌آباد، گردشگری را یکی از ظرفیت‌های مهم برای ایجاد درآمد پایدار و تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی شهرستان دانست.

وی با بیان اینکه گردشگری فراتر از یک فعالیت اقتصادی است، اظهار کرد: این حوزه به دلیل ارتباط گسترده با بخش‌های مختلف جامعه و اقتصاد، می‌تواند به عنوان یکی از محورهای توسعه شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار میاندورود افزود: در این مسیر باید ظرفیت‌های آشکار و پنهان شهرستان شناسایی و معرفی شوند تا توانمندی‌های کمتر دیده‌شده نیز در مسیر توسعه قرار گیرند و زمینه ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای مردم منطقه فراهم شود.

بابایی لولتی با اشاره به برگزاری آیین زنگ گردشگری در مدارس گفت: هدف از این برنامه افزایش توجه به ظرفیت‌های گردشگری و آشنایی نسل آینده با اهمیت این حوزه در روند توسعه منطقه است.

وی ادامه داد: تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه گردشگری می‌تواند به رونق اقتصادی، معرفی ظرفیت‌های مناطق و ایجاد فرصت‌های تازه برای جوامع محلی منجر شود.

فرماندار میاندورود بر ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت‌های گردشگری شهرستان تأکید کرد و گفت: برای استفاده مناسب از این ظرفیت‌ها باید برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند داشته باشیم و توانمندی‌های شهرستان را به شکل مطلوب به گردشگران و سایر مناطق معرفی کنیم.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در نهادینه کردن فرهنگ گردشگری تصریح کرد: مدارس ظرفیت مناسبی برای آشنایی دانش‌آموزان با میراث فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری هر منطقه دارند.

بابایی لولتی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان امروز می‌توانند در آینده به سفیران معرفی ظرفیت‌های شهرستان تبدیل شوند و با شناخت درست از داشته‌های منطقه، نقش مؤثری در معرفی و توسعه گردشگری میاندورود ایفا کنند.